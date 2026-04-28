El calendario vuelve a traer una buena noticia para un grupo de argentinos: el jueves 30 de abril fue decretado feriado en Navarro, una localidad de la provincia de Buenos Aires que podrá disfrutar de un nuevo fin de semana largo. Se trata del aniversario de Navarro, una fecha histórica para la ciudad que cada año se celebra con actividades y propuestas locales. En esta ocasión, la jornada no es a nivel nacional, pero sí tiene un fuerte impacto en la vida de los vecinos. El feriado del jueves 30 de abril fue establecido con motivo de un nuevo aniversario de la fundación de Navarro, partido bonaerense con una larga tradición histórica. Como ocurre en estas fechas, el descanso alcanza principalmente a los que residen o trabajan en el distrito, incluyendo empleados de la administración pública municipal y, en muchos casos, instituciones educativas. Además, el feriado permite que muchas personas puedan extender el descanso hasta el fin de semana, generando un fin de semana largo ideal para el turismo interno, las escapadas cortas o la participación en los festejos de la ciudad. Es importante remarcar que este feriado del 30 de abril no aplica en todo el país. Solo beneficia a quienes están bajo la jurisdicción del partido de Navarro. En el sector privado, la adhesión puede depender de cada empleador, aunque muchas empresas acompañan la medida o adaptan sus horarios. Para los vecinos, el feriado representa una oportunidad para participar de actos oficiales, eventos culturales y propuestas recreativas organizadas por el municipio. También impacta positivamente en sectores como la gastronomía y el turismo rural, que suelen tener mayor movimiento durante estos fines de semana largos. En un contexto donde cada día libre cuenta, los feriados locales por aniversarios se convierten en un pequeño respiro dentro del año laboral. Este descanso local se suma a los feriados nacionales que ya rigieron a principio de mes, cerrando un mes con alta frecuencia de jornadas no laborables. Para quienes no residen en Navarro, el próximo feriado nacional será recién el 1 de mayo, Día del Trabajador, que este año caerá viernes.