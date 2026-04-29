El Gobierno de los Estados Unidos confirmó uno de los feriados más importantes del calendario oficial. Se trata del Memorial Day, una jornada nacional que da lugar a un fin de semana largo para millones de trabajadores en todo el país. En 2026, la fecha se celebrará el lunes 25 de mayo, lo que activa un descanso extendido desde el sábado previo. Este día está reconocido como feriado federal, por lo que impacta en oficinas públicas, bancos y múltiples servicios. El Memorial Day se conmemora cada año el último lunes de mayo. La fecha rinde homenaje a los soldados que murieron en combate mientras servían en las Fuerzas Armadas del país. Este feriado fue establecido a nivel federal en 1971, lo que consolidó el esquema de fines de semana largos en Estados Unidos. Además del significado histórico, la jornada marca el inicio no oficial del verano y suele estar acompañada por actos conmemorativos, desfiles y visitas a cementerios militares. Al tratarse de un feriado federal, el descanso aplica principalmente a empleados del sector público y a diversas instituciones oficiales. En paralelo, el sector privado puede decidir si otorga o no el día libre. Sin embargo, muchas empresas también se suman al esquema y conceden el descanso a sus empleados. Durante el Memorial Day, gran parte de las actividades se ven modificadas por el carácter nacional del feriado. El feriado del lunes 25 de mayo se convierte así en uno de los principales descansos del año en Estados Unidos, con impacto directo en la actividad económica y en la organización laboral de millones de personas.