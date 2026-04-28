Este viernes 1 de mayo será feriado nacional en Argentina por el Día del Trabajador, fecha en la que se recuerda la lucha histórica de los trabajadores por condiciones laborales más justas. En este marco, es importante saber cómo funcionará el transporte público, los bancos, los comercios, la administración pública y la recolección de residuos en este día no laborable. Los colectivos circularán con frecuencia reducida, similar a la de los domingos. Esto se traduce en menor cantidad de unidades y mayores tiempos de espera. En tanto, los trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) operarán con servicios reducidos y horarios adaptados, y el subte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrá un esquema de feriado con horarios más acotados. Los bancos, por su parte, permanecerán cerrados durante todo el día. Solo estarán disponibles los cajeros automáticos, home banking y billeteras virtuales. La administración pública nacional, provincial y municipal no tendrá atención al público, salvo guardias esenciales en áreas sensibles. Asimismo, los hospitales públicos tendrán guardias mínimas y atención de urgencias, y los turnos programados se reprogramarán. La recolección de residuos tendrá servicio reducido, según el municipio. En otros se suspenderá el servicio durante parte del día. Por último, los supermercados, shoppings y comercios dependen de cada empresa, es decir, pueden optar por no atender o abrir con horario reducido. Tener esta información ayudará a planear mejor el feriado nacional. Cabe destacar que rubros como los comerciales dependerán de la empresa y la decisión que tomen con respecto al día. El Día del Trabajador se conmemora el 1 de mayo al recordarse la lucha histórica de los trabajadores por condiciones laborales más justas. Se originó en 1886, cuando miles de obreros en Estados Unidos iniciaron una huelga para reclamar la jornada laboral de ocho horas, frente a las extensas jornadas que podían superar las doce horas diarias. En la ciudad de Chicago, estas protestas derivaron en fuertes represalias y en un episodio conocido como la Revuelta de Haymarket, donde varios trabajadores fueron ejecutados, convirtiéndose en símbolos de la lucha . Por este motivo, el 1 de mayo se transformó en una fecha emblemática para honrar a los trabajadores y recordar la importancia de los derechos laborales conquistados, como el descanso, el salario digno y la seguridad en el trabajo. A lo largo del tiempo, este día pasó a ser una jornada de reflexión y reivindicación en muchos países del mundo, donde se destaca el valor del trabajo humano y la necesidad de seguir defendiendo condiciones laborales justas y equitativas.