Oficial | Declaran feriado el jueves 25 de junio y habrá un nuevo día de descanso en el mes para estos trabajadores

Este jueves 25 de junio hay feriado local en Mercedes, ciudad del interior bonaerense que celebra su 274° aniversario fundacional.

La fecha está incorporada en la grilla oficial de feriados municipales de la Provincia de Buenos Aires mediante resolución del Ministerio de Gobierno provincial.

Sin embargo, no todos los trabajadores descansan de la misma manera.

Quiénes descansan y quiénes no

El día no laborable aplica principalmente a:

Administración pública municipal y dependencias del Estado provincial.

Establecimientos educativos públicos de la ciudad.

Banco Provincia, que no abre sus puertas ese día.

Para el sector privado, la jornada es de adhesión optativa. Esto significa que industrias, comercios y empresas privadas pueden optar por sumarse al asueto , pero no están obligadas a hacerlo.

Los servicios esenciales, como salud y seguridad, mantienen guardias activas con normalidad.

Este jueves 25 de junio hay feriado local en Mercedes, ciudad del interior bonaerense que celebra su 274° aniversario fundacional.

En la práctica, el nivel de actividad en la ciudad se reduce de forma considerable.

Es habitual que los comercios del centro opten por cerrar o recortar su horario, en especial los ubicados en las inmediaciones de los actos conmemorativos.

Por qué Mercedes celebra el 25 de junio

Mercedes fue fundada el 25 de junio de 1752 durante la época colonial, como parte del sistema de fortines que Buenos Aires estableció para contener los malones en la frontera sur.

La ciudad nació como puesto de avanzada ante los conflictos con los pueblos originarios pampas, y con el tiempo se consolidó como uno de los centros urbanos más relevantes del interior bonaerense.

Cada año, el municipio organiza actos protocolares, actividades culturales y celebraciones públicas en conmemoración de esa fecha. En 2026, la ciudad cumple 274 años desde su fundación.

Vale aclarar que se trata de un feriado estrictamente local: el resto del país trabaja con normalidad este jueves, ya que el 25 de junio no figura en el calendario de feriados nacionales 2026 de Argentina.