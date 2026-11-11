Suspenden las clases el jueves 12 y viernes 13: los alumnos tendrán un nuevo fin de semana largo de 4 días por un paro docente.

El sindicato docente CONADU Histórica confirmó un nuevo paro docente que dejará sin clases a diversos alumnos en las universidades públicas de todo el país.

La medida de fuerza será desde el jueves 12 hasta el martes 18 de noviembre en el marco del conflicto salarial que mantiene el sector con el Gobierno nacional.

Cabe mencionar que el cese de tareas dependerá de la adhesión de cada docente, por lo que conviene consultar cada caso.

Nuevo paro docente: qué reclama la CONADU Histórica

El gremio confirmó que se llevará adelante la medida de fuerza por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y el pago inmediato de la deuda salarial. En este marco, exigen que se garantice el “sostenimiento de la universidad pública”.

Suspenden las clases el jueves 12 y viernes 13: los alumnos tendrán un nuevo fin de semana largo de 4 días por un paro docente. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Desde el sindicato también cuestionan el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Poder Ejecutivo, ya que lo considera insuficiente.

Además del paro del 12 al 18 de noviembre, resolvieron realizar otra jornada de huelga por 24 horas el día que se trate el Presupuesto 2027 en el Congreso de la Nación.

La medida fue aprobada por amplia mayoría durante el Congreso Extraordinario de la federación, realizado el pasado 6 noviembre con la participación de 81 representantes.

Qué universidades se verán afectadas por el paro docente

El paro de la CONADU Histórica no implica que todas las universidades cierren, sino que quedarán suspendidas las clases de los alumnos cuyos profesores adhieran a la medida.

De esta manera, la medida está prevista hasta el martes 18 de noviembre. En principio, las actividades académicas deberían retomarse el miércoles 19 pero dependerá de que se anuncien nuevas medidas de fuerza.