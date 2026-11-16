La Ciudad de Buenos Aires incorporará tres nuevos espacios verdes de acceso público mediante la transformación de predios urbanos actualmente subutilizados.

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno porteño, las obras permitirán sumar alrededor de 20.000 metros cuadrados de superficie verde distribuidos en tres puntos estratégicos, combinando la recuperación de terrenos ferroviarios, la reconversión de un playón de estacionamiento y la puesta en valor de una histórica terminal de tranvías y trolebuses, con el objetivo de ampliar la oferta recreativa y mejorar la conectividad peatonal.

En qué barrios estarán ubicadas las nuevas plazas y cuándo se inaugurarán

Los proyectos urbanísticos abarcan tres zonas distintas del territorio porteño, cada una con plazos de ejecución y características particulares:

Villa Urquiza: se construirá el Parque Ferroviario en el predio delimitado por las avenidas Triunvirato y Franklin D. Roosevelt, las vías del ferrocarril Mitre y la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B de subte. Con una finalización estimada para mediados de 2027, aportará 5.920 metros cuadrados verdes dentro de una intervención integral de más de 9.700 metros cuadrados que beneficiará a más de 50.000 vecinos.

Colegiales: en el límite con Palermo, en la intersección de General Enrique Martínez y Concepción Arenal (junto al Mercado de Pulgas), se ultiman los detalles de una nueva plaza de 2.101 metros cuadrados sobre un ex playón de estacionamiento. Su apertura está prevista para las próximas semanas y alcanzará de manera directa a más de 70.000 vecinos, trabajadores y visitantes.

San Cristóbal: en la manzana comprendida por las calles Matheu, avenida Pavón, Alberti y Constitución, donde funcionó desde 1904 la antigua estación de tranvías Constitución y luego una terminal de trolebuses hasta 1966, el Ministerio de Espacio Público junto con Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) desarrollarán una plaza de 11.470 metros cuadrados verdes (sobre un total intervenido de 13.550 metros cuadrados), cuya entrega se proyecta para el segundo semestre de 2027.

Las obras permitirán sumar alrededor de 20.000 metros cuadrados de superficie verde distribuidos en tres puntos estratégicos. Fuente: Gobierno de la Ciudad

Qué novedades, equipamiento y mejoras ambientales traerán los proyectos

Cada intervención incorpora infraestructura específica adaptada al entorno barrial y a la sustentabilidad urbana.

En el caso de Villa Urquiza, el nuevo parque sumará arbolado, espacios de encuentro para actividades culturales, mobiliario urbano, 38 farolas peatonales y un sistema de drenaje para optimizar la absorción del agua de lluvia, conservando además parte de la estructura ferroviaria original para preservar la identidad histórica del sitio.

Por su parte, la plaza de Colegiales contará con la plantación de 50 ejemplares arbóreos, entre jacarandás, fresnos, pata de vaca y anacahuitas, luminarias LED y grandes pérgolas metálicas diseñadas para generar sectores de sombra frente a las altas temperaturas. A ello se suman trabajos de nivelación de bocacalles, ensanche de veredas y senderos accesibles que conectarán el nuevo espacio con el Mercado de Pulgas y las plazas cercanas Mafalda y Clemente.

En San Cristóbal, la propuesta incluye amplios sectores de césped, patios de juegos con pisos de caucho, una cancha deportiva, un área de calistenia con postas aeróbicas y un sector cultural semicubierto para expresiones artísticas. También se plantarán cerca de 70 árboles, se reutilizarán estructuras metálicas existentes como pérgolas cubiertas de enredaderas y se pondrá en valor el histórico edificio ferroviario con fachada de ladrillos ubicado sobre la calle Alberti.

El plan porteño para ampliar los espacios verdes en los barrios

Estas tres obras se enmarcan en una estrategia sostenida de recuperación de terrenos públicos para destinarlos al esparcimiento comunitario.

Las tres obras se enmarcan en una estrategia sostenida de recuperación de terrenos públicos. Fuente: Gobierno de la Ciudad

La iniciativa da continuidad a la apertura de la primera plaza de Villa Santa Rita, inaugurada el año pasado tras más de cuatro décadas de reclamos vecinales, un espacio de 1.725 metros cuadrados equipado con juegos infantiles, áreas de descanso y arbolado que benefició directamente a más de 30.000 residentes de un barrio que hasta entonces carecía de un espacio verde propio.