El concejal Sergio Piguillem impulsó la incorporación del “Bondi Urbano Digital” (BUD), una alternativa sustentable que funciona mediante bandas magnéticas sobre el asfalto existente.

La ciudad de Córdoba evalúa una ambiciosa transformación en su esquema de movilidad urbana a partir de un proyecto presentado por el concejal capitalino Sergio Piguillem (UCR), quien propuso implementar el denominado “Bondi Urbano Digital” (BUD).

Se trata de un sistema de transporte masivo 100% eléctrico y sustentable (conocido popularmente como un “tren sin vías”) que ya opera con éxito en Curitiba, Brasil, y que permitiría modernizar los corredores troncales de la capital cordobesa sin necesidad de afrontar las elevadas inversiones que exigen obras de infraestructura pesada como un subterráneo o un ferrourbano.

Cómo funciona el “Bondi Urbano Digital” y cuáles son sus características técnicas

A diferencia de los sistemas ferroviarios tradicionales, esta tecnología no requiere la instalación de rieles metálicos ni estructuras aéreas complejas para su desplazamiento.

Según detalló el impulsor de la iniciativa, el mecanismo opera guiado por bandas magnéticas que se instalan directamente sobre el asfalto existente (colocando dos o tres dispositivos por cuadra en el carril designado), por lo que su puesta en marcha únicamente demandaría un plan previo de bacheo en las avenidas principales.

Entre las prestaciones operativas más destacadas de este sistema digital se encuentran:

Capacidad de traslado: cada unidad tiene la envergadura necesaria para transportar a más de 300 pasajeros de manera simultánea.

Sustentabilidad ambiental: al tratarse de un vehículo impulsado 100% por energía eléctrica, opera con un 0% de emisiones contaminantes.

Sincronización semafórica: gracias a su tecnología digital integrada, las formaciones se conectan directamente con la red de semáforos de la ciudad para garantizar la “onda verde” y agilizar los tiempos de viaje.

Rol complementario: el proyecto no pretende reemplazar a las líneas de colectivos tradicionales, sino actuar como un refuerzo estratégico en los corredores de transporte masivo de alta demanda, de manera similar a los carriles exclusivos.

A diferencia de los sistemas ferroviarios tradicionales, esta tecnología no requiere la instalación de rieles metálicos ni estructuras aéreas complejas para su desplazamiento. Geraldo Bubniak

La viabilidad económica que trae el BDU en comparación a otras alternativas

Uno de los ejes centrales de la propuesta radica en su factibilidad financiera dentro de un contexto municipal con restricciones presupuestarias.

Piguillem enfatizó que el desembolso inicial requerido para incorporar el BUD resulta sumamente bajo en comparación con alternativas históricas como la construcción de una red de subtes o un monorriel, proyectos que demandan procesos de obra civil extensos y onerosos.

De acuerdo con el esquema planteado por el dirigente, la incorporación de estas unidades eléctricas estaría integrada dentro del próximo proceso de licitación internacional para todo el sistema de transporte urbano de Córdoba.

El antecedente exitoso de Curitiba como modelo de movilidad urbana sustentable

La iniciativa proyectada para la capital cordobesa toma como referencia directa la experiencia desarrollada en Curitiba, ciudad brasileña reconocida a nivel internacional por la eficiencia y vanguardia de su planificación urbana y de transporte público .

En dicha metrópoli, la articulación entre vehículos de gran porte, carriles segregados y tecnología de guiado digital demostró que es posible alcanzar frecuencias y volúmenes de pasajeros similares a los de un metro ligero, manteniendo costos de mantenimiento acotados y reduciendo de manera sustancial la huella ambiental del tránsito automotor.