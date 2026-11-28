El consumo de una naranja cubre gran parte de la vitamina C diaria recomendada. Imagen Ilustrativa.

Las cáscaras de naranja, que por lo generla se desechan después de consumir la fruta, pueden aprovecharse para preparar una infusión con distintos usos. Una de las alternativas que se propone es elaborar agua de cáscara de naranja, una bebida casera que permite aprovechar algunos de sus componentes a la alimentación.

La naranja contiene vitamina C, antioxidantes y ácido cítrico, beneficiosas para el organismo. Por eso, aprovechar sus cáscaras para preparar agua saborizada puede ser una manera sencilla de incorporar un ingrediente natural a la rutina diaria.

La vitamina C de la naranja apoya el sistema inmune y favorece la producción de colágeno para la piel y la cicatrización. Imagen Ilustrativa. Gemini imagen ilustrativa | El Cronista USA

No obstante, es importante tener en cuenta que esta preparación no reemplaza una alimentación equilibrada ni constituye un tratamiento para problemas de salud.

Para qué sirve el agua de cáscara de naranja y por qué recomiendan beberla

El interés por el agua de cáscara de naranja se relaciona principalmente con los compuestos naturales presentes en esta parte de la fruta. Entre ellos se encuentran los flavonoides y otros antioxidantes, además de pequeñas cantidades de vitamina C, que pueden contribuir a proteger las células frente al daño oxidativo.

Otros de los beneficios nutricionales publicados en Mejor con Salud son:

Puede favorecer la digestión

Su contenido de fibra puede contribuir al tránsito intestinal cuando se consume la cáscara como parte de la alimentación. No obstante, tomar una infusión no aporta la misma cantidad de fibra que consumirla entera.

Aporta fibra y favorece la salud intestinal

Contiene fibra dietética, un nutriente importante para mantener el buen funcionamiento del sistema digestivo. Su incorporación a una alimentación variada puede favorecer la regularidad intestinal y contribuir al equilibrio de la microbiota.

La fibra también puede colaborar en la prevención del estreñimiento.

Contribuye al cuidado del organismo

La vitamina C, flavonoides y otros antioxidantes ayudan a proteger las células frente al daño causado por los radicales libres. Estos componentes participan en diferentes procesos del organismo y contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunológico.

Su consumo puede formar parte de una alimentación equilibrada, aunque no está demostrado que prevenga o cure enfermedades respiratorias como la bronquitis, la gripe, los resfriados o el asma.

Cómo preparar agua de cáscara de naranja

Para realizar esta preparación se necesitan las cáscaras de dos naranjas y medio litro de agua. El primer paso consiste en colocarlas en una cacerola con el agua, tapar el recipiente y dejar hervir durante aproximadamente cinco minutos.

Una vez transcurrido ese tiempo, hay que apagar el fuego y esperar a que la preparación se enfríe por completo. Después, se cuela el líquido y se coloca en una botella o recipiente limpio, listo para consumir.

Como no contiene conservantes, es recomendable beberla recién preparada o conservarla en la heladera por un período breve. También es importante lavar de forma correcta las naranjas antes de utilizar sus cáscaras y elegir frutas aptas para el consumo de su piel.

Precauciones al beber agua de cáscara de naranja

Se recomienda consumir esta agua saborizada con moderación y prestar atención a cómo responde cada organismo. Debido a su contenido de sustancias ácidas, las personas con sensibilidad digestiva o molestias relacionadas con la acidez deberían evaluar su tolerancia antes de incorporarla habitualmente.

De esta manera, el agua de cáscara de naranja se presenta como una opción sencilla para reutilizar un ingrediente que suele terminar en la basura, aprovechar parte de sus componentes y darle un sabor diferente al agua de la rutina diaria.