Incorporar pequeños hábitos a la rutina nocturna puede ayudar a preparar el cuerpo para el descanso. Uno de ellos consiste en remojar los pies en agua tibia durante 10 minutos antes de acostarse, una práctica sencilla que puede realizarse en casa y que despertó el interés de investigadores por sus posibles efectos sobre el sueño.

La costumbre no requiere ingredientes especiales ni preparaciones complicadas, ya que alcanza con un recipiente con agua a una temperatura agradable.

Según distintas investigaciones, los baños de pies podrían favorecer la calidad del descanso, especialmente en los adultos mayores, y contribuir a la relajación antes de ir a dormir.

Remojar los pies en agua tibia antes de dormir puede ayudar a mejorar la calidad del sueño: qué descubrieron los estudios

Remojar los pies en agua tibia antes de acostarse podría favorecer el descanso, especialmente en los adultos mayores. Así lo señala un metaanálisis publicado en 2025 en la revista Scandinavian Journal of Caring Sciences, que reunió 18 investigaciones con un total de 950 participantes mayores de 60 años. Los resultados mostraron que esta práctica produjo mejoras significativas en la calidad subjetiva del sueño, en comparación con quienes no realizaron baños de pies.

Los investigadores observaron mejores resultados cuando las inmersiones duraban al menos 10 minutos, se realizaban con agua a una temperatura de hasta 40 °C y se repetía durante una semana o más. Uno de los mecanismos que podría explicar este efecto es la regulación de la temperatura corporal ya que el agua tibia aumenta la temperatura de los pies y favorece la dilatación de los vasos sanguíneos superficiales, lo que puede facilitar la pérdida de calor antes de dormir. Sin embargo, los resultados no permiten asegurar que el método funcione de la misma manera en todas las personas.

Estudios científicos analizaron los efectos de esta costumbre sobre el descanso y señalaron cuál es la temperatura del agua y el tiempo de inmersión recomendados. Fuente: Imagen ilustrativa - ChatGPT

Cómo remojar los pies durante 10 minutos antes de acostarse y qué precauciones tener

Para realizar esta práctica, se recomienda llenar un recipiente con agua tibia a una temperatura que no supere los 40 °C y sumergir ambos pues durante 10 minutos. Según los protocolos analizados en las investigaciones, hacerlo cerca de una hora antes de acostarse puede ser una alternativa para quienes buscan favorecer el descanso. No es necesario agregar sales, vinagre ni otros productos.

De todos modos, es importante controlar la temperatura para evitar quemaduras y secar bien los pies al terminar, especialmente entre los dedos. Las personas con diabetes, pérdida de sensibilidad o problemas de circulación deben consultar con un profesional de la salud antes de probar esta práctica, ya que podrían no detectar correctamente si el agua está demasiado caliente.