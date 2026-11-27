Los filtros de color modifican la luz que llega a los ojos.

Tras la polémica por los lentes de colores que usa Marcos Llorente y sus supuestos beneficios para la salud, vuelve a ponerse sobre la mesa una pregunta: ¿las gafas con filtro amarillo y rojo funcionan de verdad? El futbolista español usa cristales amarillos en espacios cerrados durante el día y rojos por la noche. Su caso despertó dudas sobre qué hace cada color y para qué sirve realmente cada uno.

Aunque suelen venderse como si fueran lo mismo, cumplen funciones distintas. Las amarillas reducen parte de la luz azul y se asocian con ver mejor los contrastes, mientras que las rojas o ámbar se usan por la noche para favorecer el descanso.

Antes de comprarlas, es útil saber qué hace cada color y qué dicen los especialistas.

Para qué sirven las gafas con filtro amarillo

Según General Óptica, el tinte amarillo en las gafas bloquea solo una parte de la luz azul y no toda. Su mejor uso es ver con más contraste al conducir de noche o practicar deportes al aire libre, y también ayuda a personas con baja visión.

Una revisión publicada en la Revista Coreana de Oftalmología en septiembre de 2025 coincide en que mejoran la visión frente al cielo azul. Sin embargo, duda de su utilidad al conducir de noche, porque dejan pasar menos luz a los ojos.

Las gafas tintadas se usan con fines médicos, deportivos o de confort. Fuente: Magnific InaPlavans

Qué pasa con las gafas rojas o ámbar

Por su parte, las gafas rojas o ámbar se usan para dormir porque la luz azul influye en el ritmo del sueño, pero la evidencia es limitada e inconsciente, según explica SolEyes.

La misma revisión señala que los tintes rojos y marrones fueron los que más empeoraron la capacidad de distinguir contrastes, y que alteran la percepción de los colores.

Qué dice la ciencia sobre la luz azul de las pantallas

El Hospital Clínic de Barcelona indica que no hay evidencia de que las gafas amarillas protejan la vista. La luz azul de las pantallas es entre 100 y 1000 veces menor que la del sol, y un ensayo clínico no encontró diferencias en la fatiga visual entre estas gafas y las transparentes.

El oftalmólogo Pablo Martí explica que la vista se cansa porque se parpadea menos: “No conozco a ningún oftalmólogo que los utilice o recomiende”.

Cómo elegir y cuidar la vista

SolEyes desaconseja su uso diario en ojos sanos y destaca que dormir bien con buenos hábitos es más eficaz. Pueden servir en enfermedades de la retina, siempre con indicación médica.

El Clínic recomienda mirar a 6 metros durante 20 segundos cada 20 minutos de pantalla, parpadear con frecuencia, mantener la pantalla a 40 o 50 centímetros y evitarla de noche.