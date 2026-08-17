Cuenta DNI sumó una nueva promoción para quienes buscan aprovechar descuentos en sus consumos habituales.

Hasta diciembre, los clientes de Banco Provincia podrán acceder a hasta un 30% de ahorro en Mostaza todos los jueves y viernes, siempre que abonen sus compras mediante las modalidades habilitadas por la aplicación.

La propuesta contempla distintos porcentajes de reintegro y topes semanales según el medio de pago elegido.

Hasta 30% de descuento en Mostaza: cómo aprovechar la promoción

La promoción de Cuenta DNI en Mostaza ofrece dos alternativas. Quienes paguen directamente con dinero disponible en su cuenta podrán recibir un reintegro del 25%, con un límite de devolución de $8.000 por persona por semana.

En cambio, quienes utilicen la opción de pago mediante NFC podrán acceder a un beneficio mayor: el ahorro será del 30%, con un tope de reintegro de $15.000 semanal por persona.

La modalidad NFC requiere utilizar una tarjeta Visa Débito o Visa Crédito vinculada a Cuenta DNI y está disponible para compras presenciales en los locales adheridos de Mostaza . Por el momento, esta alternativa puede utilizarse exclusivamente desde celulares Android.

Para más información, los interesados pueden ingresar en Mostaza llegó a Cuenta DNI: hasta 30% de ahorro los jueves y viernes.

Cuenta DNI ofrece hasta 30% de descuento en Mostaza: cómo acceder al beneficio los jueves y viernes

Para quienes todavía no utilizaron esta herramienta, activar los pagos NFC desde Cuenta DNI requiere seguir unos simples pasos.

Primero hay que ingresar a la aplicación y dirigirse a “Tarjetas”, una opción disponible dentro del apartado de otras funcionalidades. Luego se debe seleccionar la tarjeta de débito o crédito que se quiera utilizar para realizar los pagos sin contacto.

Una vez elegida, hay que ingresar a las opciones de la tarjeta y seleccionar “Activar para pagos NFC”. La aplicación solicitará leer y aceptar los términos y condiciones correspondientes.

Después será necesario confirmar la identidad mediante la huella digital u otro mecanismo de seguridad. Finalmente, Cuenta DNI realizará la validación de los datos de la tarjeta y, si el proceso es correcto, la tarjeta quedará habilitada para efectuar pagos sin contacto.