Brasil comenzó la construcción de una de las obras de infraestructura más importantes de la región. Se trata de un puente marítimo de 12,4 kilómetros que conectará la ciudad de Salvador con la isla de Itaparica, en el estado de Bahía.

El proyecto busca transformar la conexión vial de esta zona del país y, una vez terminado, se convertirá en el puente sobre el mar más largo de Sudamérica , por encima del histórico puente Río-Niterói.

La obra demandará una inversión de 11.600 millones de reales, unos US$ 2.220 millones, y tiene fecha estimada de finalización para junio de 2031.

Cómo será el nuevo puente maritímo de Sudamérica

La estructura tendrá cuatro carriles y alcanzará una altura de aproximadamente 82 metros sobre el nivel del mar. Esta característica permitirá mantener el tránsito de embarcaciones de gran tamaño hacia el puerto de Salvador.

La construcción requirió una importante etapa de preparación del terreno. Entre los trabajos realizados se encuentra la perforación de 105 pozos, mientras que los cimientos del sector ubicado en el canal central llegarán hasta unos 67 metros de profundidad.

El proyecto también contempla otras obras complementarias. Además del puente, se construirán túneles y viaductos de conexión con la Vía Expressa de Salvador, junto con la duplicación de distintos tramos de las rutas que atraviesan la isla de Itaparica.

Una obra que beneficiará a 10 millones de personas

El impacto del nuevo puente no estará limitado a las ciudades que quedarán directamente conectadas. Según las estimaciones oficiales, la infraestructura podría beneficiar a unos 10 millones de personas distribuidas en aproximadamente 250 municipios del nordeste de Brasil.

Uno de los principales objetivos es mejorar la conexión entre Salvador y el litoral sur de Bahía, una región con fuerte actividad turística y comercial.

Las autoridades calculan que el nuevo corredor permitirá reducir los tiempos de viaje en cerca de dos horas. También se proyecta una circulación de aproximadamente 28.000 vehículos por día una vez que la infraestructura entre en funcionamiento.

Cuánto cuesta y quién financia el megaproyecto

La construcción se realiza mediante una asociación público-privada entre el Gobierno del estado de Bahía y un consorcio de empresas chinas integrado por China Communications Construction Company (CCCC) y China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC).

El financiamiento estará dividido entre las compañías y el Estado. Según el esquema previsto, el 47% será aportado por las empresas chinas y el 53% restante por el Estado brasileño junto con la administración regional.

Una vez finalizada la obra, el concesionario tendrá a su cargo la operación y el mantenimiento del puente durante 35 años.

Construyen el puente maritímo más grande del continente

Cuándo estará terminado el puente

El cronograma oficial establece que la megaobra debería estar concluida en junio de 2031. Además de la construcción de la estructura principal, el proyecto incluye trabajos viales y medidas de monitoreo ambiental.

La nueva conexión apunta a modificar la circulación en una de las principales zonas turísticas de Bahía y a facilitar los desplazamientos entre Salvador, Itaparica y otras localidades del litoral sur del estado.

Con sus 12,4 kilómetros de extensión, el puente se convertirá en una de las obras de ingeniería más relevantes de Brasil y en el puente marítimo más largo de Sudamérica una vez que entre en funcionamiento.