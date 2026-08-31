Midieron a Argentina, Uruguay y Chile en calidad de vida: nadie esperaba quién quedó primero, segundo y tercero.

Un reciente estudio sobre calidad de vida demostró que los países de Sudamérica empiezan a ganar terreno. El ranking midió a distintos países de la región dentro de los que se encuentran Argentina, Uruguay y Chile para luego clasificarlos según indicadores claves.

Qué país tiene mejor calidad de vida en Sudamérica

El índice elaborado por Numbeo combina distintos factores como ingresos, salud, seguridad, medio ambiente, costo de vida, tráfico, entre otros.

En el último informe, Países Bajos ocupó el primer lugar a nivel mundial, mientras que Uruguay ocupó el primer puesto en Sudamérica (en el ranking mundial incluso superó a China y Rusia).

Midieron a Argentina, Uruguay y Chile en calidad de vida: nadie esperaba quién quedó primero, segundo y tercero.

Según datos de del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entre 1990 y 2023 el país sumó 5,14 años a su esperanza de vida. En la misma línea, aumentó en 5,52 los años esperados de escolarización e incrementó en más de 110% su ingreso per cápita. De esta manera, el proceso se reflejó en una suba del 20,9% su Índice de Desarrollo Humano.

Montevideo, la capital, es uno de los principales factores detrás de la percepción, ya que se caracteriza por los niveles de seguridad, calidad ambiental, infraestructura, entre otros.

Cómo quedaron Argentina y Chile en el ranking de calidad de vida

El ranking clasificó a los demás países en este orden: