Durante este lunes, 31 de agosto de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:
- A la cabeza: 1175 - El Payaso
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 31 de agosto
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|9535
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¿Qué significa soñar con El Payaso?
Soñar con El Payaso puede señalar una dualidad: una cara alegre que oculta miedos o tristezas. Invita a expresar emociones y a reconciliarte con tu niño interior.
También puede advertir sobre sentirte expuesto al ridículo o sobre personas poco sinceras. El tono del sueño (diversión o inquietud) orienta el significado personal.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.