Durante este lunes, 31 de agosto de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 1175 - El Payaso

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 31 de agosto

1° 1175 11° 0405 2° 2752 12° 9118 3° 8530 13° 0786 4° 8275 14° 0479 5° 1463 15° 2087 6° 3116 16° 7555 7° 1120 17° 1725 8° 2473 18° 1811 9° 5535 19° 6976 10° 9535 20° 6503

¿Qué significa soñar con El Payaso?

Soñar con El Payaso puede señalar una dualidad: una cara alegre que oculta miedos o tristezas. Invita a expresar emociones y a reconciliarte con tu niño interior.

También puede advertir sobre sentirte expuesto al ridículo o sobre personas poco sinceras. El tono del sueño (diversión o inquietud) orienta el significado personal.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.