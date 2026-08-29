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La billetera digital de Banco Provincia sumó a su calendario de septiembre un beneficio puntual válido por un solo día: un 30% de descuento en gastronomía con un tope de reintegro de $ 15.000 por persona, muy por encima del límite habitual de $ 8000 semanales que rige los fines de semana.

Para acceder al reintegro máximo, el consumo debe alcanzar los $ 50.000 por persona en esa fecha. El beneficio rige exclusivamente el 11 de septiembre, por el Día del Maestro.

Banco Provincia .Mostaza llegó a Cuenta DNI | Ahora habrá hasta 30% de descuento en todos los locales los jueves y viernes

Otro beneficio nuevo en septiembre

Este beneficio puntual llega en un mes en el que Cuenta DNI también estrenó una promoción para veterinarias y pet shops: 30% de descuento todos los sábados, con un tope de $ 8000 por semana y por persona, que se alcanza con consumos de $ 26.650.

<div class="migrated-promo-image__description"><div class="migrated-promo-image__source">Fuente: Cuenta DNI</div></div>
Fuente: Cuenta DNI
Fuente: Cuenta DNI

Uno por uno, todos los beneficios vigentes en septiembre

Más allá de estas dos novedades, Cuenta DNI mantiene su esquema habitual de descuentos:

  • Comercios de cercanía: 20% de lunes a viernes, tope de $ 6000 semanales.
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% todos los días, tope de $ 6000 semanales.
  • Universidades, entidades educativas y clubes: 40% todos los días, tope de $ 6000 semanales.
  • Gastronomía (fines de semana): 25% sábados y domingos, tope de $ 8000 semanales.
  • YPF Full (gastronomía): 25% sábados y domingos, tope de $ 8000 semanales, no aplica a combustibles.
  • Garrafas: 40% todos los días, tope de $ 18.000 mensuales.
  • Marcas destacadas: 30% todos los días, tope de $ 15.000 mensuales.
  • Librerías de texto: 10% lunes y martes, sin tope de reintegro.
  • Farmacias y perfumerías: 10% miércoles y jueves, sin tope de reintegro.
  • Tarjetas de crédito vinculadas: hasta 3 cuotas sin interés en comercios adheridos (no alimentos), pagando con QR desde la app.

Todos los descuentos rigen desde el 1° de septiembre y los comercios adheridos pueden consultarse en los canales oficiales de Cuenta DNI.