La billetera digital de Banco Provincia sumó a su calendario de septiembre un beneficio puntual válido por un solo día: un 30% de descuento en gastronomía con un tope de reintegro de $ 15.000 por persona, muy por encima del límite habitual de $ 8000 semanales que rige los fines de semana.

Para acceder al reintegro máximo, el consumo debe alcanzar los $ 50.000 por persona en esa fecha. El beneficio rige exclusivamente el 11 de septiembre, por el Día del Maestro.

Otro beneficio nuevo en septiembre

Este beneficio puntual llega en un mes en el que Cuenta DNI también estrenó una promoción para veterinarias y pet shops: 30% de descuento todos los sábados, con un tope de $ 8000 por semana y por persona, que se alcanza con consumos de $ 26.650.

Fuente: Cuenta DNI Fuente: Cuenta DNI

Uno por uno, todos los beneficios vigentes en septiembre

Más allá de estas dos novedades, Cuenta DNI mantiene su esquema habitual de descuentos:

Comercios de cercanía: 20% de lunes a viernes, tope de $ 6000 semanales.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% todos los días, tope de $ 6000 semanales.

Universidades, entidades educativas y clubes: 40% todos los días, tope de $ 6000 semanales.

Gastronomía (fines de semana): 25% sábados y domingos, tope de $ 8000 semanales.

YPF Full (gastronomía): 25% sábados y domingos, tope de $ 8000 semanales, no aplica a combustibles.

Garrafas: 40% todos los días, tope de $ 18.000 mensuales.

Marcas destacadas: 30% todos los días, tope de $ 15.000 mensuales.

Librerías de texto: 10% lunes y martes, sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

Tarjetas de crédito vinculadas: hasta 3 cuotas sin interés en comercios adheridos (no alimentos), pagando con QR desde la app.

Todos los descuentos rigen desde el 1° de septiembre y los comercios adheridos pueden consultarse en los canales oficiales de Cuenta DNI.