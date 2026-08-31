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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este lunes, 31 de agosto de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la la Previa definió los números ganadores del día.

En este lunes, 31 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 0116 - Anillo

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 31 de agosto

 1°0116 11°9632
 9357  12°2972
 3°2962 13°1039 
 8670  14°1257 
 6964  15°5032 
 6°1041  16°2780
 7573  17°7606 
 6390  18°1208 
 4933  19°0962 
 10°8445 20°2838 

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¿Qué significa soñar con anillo?

Soñar con un anillo suele simbolizar compromiso, unión o promesas importantes en tu vida.

Si el anillo está roto o se pierde, puede reflejar dudas, rupturas o miedo a perder estabilidad.

Consejos para los apostantes

El juego tiene que ser una manera de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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