Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este lunes, 31 de agosto de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la la Previa definió los números ganadores del día.

En este lunes, 31 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 0116 - Anillo

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 31 de agosto

1° 0116 11° 9632 2° 9357 12° 2972 3° 2962 13° 1039 4° 8670 14° 1257 5° 6964 15° 5032 6° 1041 16° 2780 7° 7573 17° 7606 8° 6390 18° 1208 9° 4933 19° 0962 10° 8445 20° 2838

¿Qué significa soñar con anillo?

Soñar con un anillo suele simbolizar compromiso, unión o promesas importantes en tu vida.

Si el anillo está roto o se pierde, puede reflejar dudas, rupturas o miedo a perder estabilidad.

Consejos para los apostantes

El juego tiene que ser una manera de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.