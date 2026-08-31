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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este lunes, 31 de agosto de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la la Previa definió los números ganadores del día.
En este lunes, 31 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 0116 - Anillo
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 31 de agosto
|1°
|0116
|11°
|9632
|2°
|9357
|12°
|2972
|3°
|2962
|13°
|1039
|4°
|8670
|14°
|1257
|5°
|6964
|15°
|5032
|6°
|1041
|16°
|2780
|7°
|7573
|17°
|7606
|8°
|6390
|18°
|1208
|9°
|4933
|19°
|0962
|10°
|8445
|20°
|2838
¿Qué significa soñar con anillo?
Soñar con un anillo suele simbolizar compromiso, unión o promesas importantes en tu vida.
Si el anillo está roto o se pierde, puede reflejar dudas, rupturas o miedo a perder estabilidad.
Consejos para los apostantes
El juego tiene que ser una manera de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.