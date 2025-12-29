Cuánto dura el vitel toné en la heladera y cómo hacer para que aguante más

El vitel toné es uno de los platos más esperados en las mesas navideñas y de Año Nuevo. Su preparación lleva tiempo y suele hacerse en grandes cantidades, por lo que siempre surge la misma pregunta: ¿cuánto dura en la heladera y cómo evitar que se eche a perder?

¿Cuántos días se puede conservar el vitel toné?

Según especialistas en seguridad alimentaria, el vitel toné puede mantenerse en buen estado entre 3 y 4 días en la heladera, siempre que se cumplan ciertas condiciones.

La clave está en la temperatura: debe guardarse a menos de 5 °C y en recipientes herméticos para evitar la contaminación cruzada.

Este plato combina carne cocida con salsa a base de mayonesa, atún y anchoas, ingredientes que requieren cuidados especiales porque son muy sensibles al desarrollo de bacterias. Por eso, no conviene dejarlo fuera del frío más de dos horas.

¿Cómo hacer para que dure más tiempo?

Si querés prolongar la vida útil del vitel toné, sigue estos consejos prácticos:

Guardá la carne y la salsa por separado : esto evita que la : esto evita que la mayonesa se oxide y que la carne absorba demasiada humedad.

Usá recipientes herméticos : el cierre correcto impide que el aire acelere el deterioro.

Mantené la heladera limpia y ordenada : así reduces el riesgo de contaminación.

No lo congeles con salsa: si necesitás congelar, hacelo solo con la carne cocida. La salsa puede prepararse fresca cuando se descongele.

¿Se puede congelar el vitel toné?

La carne sola puede congelarse hasta por 2 meses sin perder calidad. Para hacerlo bien, envuélvela en papel film y colócala en bolsas aptas para freezer. La salsa, en cambio, no se recomienda congelar porque la mayonesa se corta y pierde textura.

Señales de que ya no está en buen estado

Si notás olor ácido, cambio de color o textura pegajosa, no lo consumas. Estos son signos claros de que el alimento se deterioró y puede causar intoxicaciones.

Consejos extra para servirlo seguro

Sacá de la heladera solo la porción que vas a consumir.

Evitá que permanezca a temperatura ambiente más de dos horas.

Si sobra después de servir, volvé a refrigerar de inmediato.

¿Por qué es importante respetar los tiempos?

El vitel toné contiene ingredientes que favorecen el crecimiento de bacterias como Salmonella o Listeria si no se conserva bien. Cumplir con las recomendaciones no solo mantiene el sabor, sino que también protege la salud.