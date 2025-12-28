En esta noticia
Con la llegada del fin de año, también se renuevan las rituales que son tendencia en esta temporada. Estas prácticas buscan manifestar deseos como amor, salud, trabajo y bienestar, convirtiéndose en una forma simbólica de dar la bienvenida a un nuevo ciclo.
Entre los rituales más populares, hay uno que destaca por su poder para atraer abundancia y prosperidad, dos objetivos que muchas personas desean alcanzar al iniciar el 2026.
¿Cuál es el mejor ritual para atraer abundancia y prosperidad en 2026?
Según especialistas en astrología, el ritual más recomendado para atraer prosperidad es el Ritual de Júpiter, asociado con la buena fortuna, la expansión y la riqueza. Este ritual se realiza el 1 de enero, cuando la energía del nuevo año está en su punto más alto.
Elementos necesarios:
- 1 vela verde o dorada
- Billetes y monedas
- Figura de elefante
- Cuarzos: citrino, pirita y cuarzo transparente
- Carta escrita a mano con 12 deseos para potenciar la prosperidad
- Hierbas como salvia, diente de león o tomillo
- Imagen de Júpiter
Paso a paso: ¿cómo hacer el ritual de Año Nuevo?
Para realizar el ritual de Júpiter se deben seguir estos pasos:
- Preparar el espacio: elegir un lugar limpio y ventilado para colocar tu altar.
- Organizar los elementos: poner la carta en el centro, la vela encima y los cuarzos alrededor. Sumar billetes, monedas y la figura de elefante.
- Activar la intención: antes de encender la vela, decir en voz alta qué función tendrá cada elemento. Ejemplo: “Esta vela atraerá prosperidad y abundancia en mi vida”.
- Encender la vela: dejarla consumir por completo mientras meditar al menos 10 minutos, visualizando tus deseos como si ya fueran realidad.
- Cierre del ritual: agradecer por lo que vendrá y ventilar el espacio. Guardar la carta para leerla al finalizar el año.
- Recargar los cuarzos: lavarlos con agua fría o sal marina y exponerlos a la luz de la luna llena (3 de enero) para renovar su energía.
¿Qué otros rituales se pueden hacer en Año Nuevo?
- Ritual de Venus: ideal para atraer amor, belleza y armonía.
- Ritual del Sol: para fortalecer la vitalidad, la felicidad y la autoconfianza.
- Ritual de cierre de ciclo: ayuda a soltar lo que ya no sirve y abrir espacio para lo nuevo.
Ritual para despedir el año y atraer nuevas energías
Este ritual se recomienda realizar el 30 o 31 de diciembre para cerrar el ciclo con gratitud:
- 1 vela blanca o de miel
- Cuarzos como obsidiana, amatista y malaquita
- Carta escrita con lo que se quiere dejar atrás
- Sahumerios, palo santo y sándalo para purificar el ambiente
Encender la vela, meditar y agradecer por todo lo vivido. Este paso es clave para recibir el nuevo año con energía renovada.