Con la llegada del fin de año, también se renuevan las rituales que son tendencia en esta temporada. Estas prácticas buscan manifestar deseos como amor, salud, trabajo y bienestar, convirtiéndose en una forma simbólica de dar la bienvenida a un nuevo ciclo.

Entre los rituales más populares, hay uno que destaca por su poder para atraer abundancia y prosperidad, dos objetivos que muchas personas desean alcanzar al iniciar el 2026.

¿Cuál es el mejor ritual para atraer abundancia y prosperidad en 2026?

Según especialistas en astrología, el ritual más recomendado para atraer prosperidad es el Ritual de Júpiter, asociado con la buena fortuna, la expansión y la riqueza. Este ritual se realiza el 1 de enero, cuando la energía del nuevo año está en su punto más alto.

Elementos necesarios:

1 vela verde o dorada

Billetes y monedas

Figura de elefante

Cuarzos: citrino, pirita y cuarzo transparente

Carta escrita a mano con 12 deseos para potenciar la prosperidad

Hierbas como salvia, diente de león o tomillo

Imagen de Júpiter

Paso a paso: ¿cómo hacer el ritual de Año Nuevo?

Para realizar el ritual de Júpiter se deben seguir estos pasos:

Preparar el espacio : elegir un lugar limpio y ventilado para colocar tu altar.

Organizar los elementos : poner la carta en el centro, la vela encima y los cuarzos alrededor. Sumar billetes, monedas y la figura de elefante.

Activar la intención : antes de encender la vela, decir en voz alta qué función tendrá cada elemento. Ejemplo: “Esta vela atraerá prosperidad y abundancia en mi vida”.

Encender la vela : dejarla consumir por completo mientras meditar al menos 10 minutos, visualizando tus deseos como si ya fueran realidad.

Cierre del ritual : agradecer por lo que vendrá y ventilar el espacio. Guardar la carta para leerla al finalizar el año.

Recargar los cuarzos: lavarlos con agua fría o sal marina y exponerlos a la luz de la luna llena (3 de enero) para renovar su energía.

¿Qué otros rituales se pueden hacer en Año Nuevo?

Ritual de Venus : ideal para atraer amor, belleza y armonía.

Ritual del Sol : para fortalecer la vitalidad, la felicidad y la autoconfianza.

Ritual de cierre de ciclo: ayuda a soltar lo que ya no sirve y abrir espacio para lo nuevo.

Ritual para despedir el año y atraer nuevas energías

Este ritual se recomienda realizar el 30 o 31 de diciembre para cerrar el ciclo con gratitud:

1 vela blanca o de miel

Cuarzos como obsidiana, amatista y malaquita

Carta escrita con lo que se quiere dejar atrás

Sahumerios, palo santo y sándalo para purificar el ambiente

Encender la vela, meditar y agradecer por todo lo vivido. Este paso es clave para recibir el nuevo año con energía renovada.