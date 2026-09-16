Confirmado por el Ministerio de Educación: suspenden las clases la semana que viene. Foto ChatGPT.

El Ministerio de Educación de San Juan confirmó cómo será el cronograma escolar por el Día del Estudiante. Las escuelas tendrán actividades especiales el viernes 18 de septiembre y el lunes 21 se suspenderán las actividades áulicas.

La medida fue establecida mediante la Resolución N° 16889-ME-2026 y alcanza a los establecimientos educativos contemplados por la normativa provincial. De esta manera, los estudiantes tendrán una modificación en la jornada escolar de la próxima semana.

Qué pasará el viernes 18 en las escuelas

El viernes 18 de septiembre, los establecimientos educativos realizarán propuestas recreativas y pedagógicas durante los dos últimos módulos de la jornada.

Cada comunidad educativa podrá definir las actividades de acuerdo con su propia planificación. La medida busca acompañar los festejos por el Día del Estudiante, que en la provincia tendrán su celebración tradicional el domingo 20.

Confirmado por el Ministerio de Educación: suspenden las clases la semana que viene.

Cómo será el cronograma por el Día del Estudiante

La celebración tendrá diferentes instancias durante el fin de semana y el comienzo de la semana siguiente. El viernes 18, los estudiantes participarán de actividades especiales dentro de las instituciones educativas.

Luego, el domingo 20 de septiembre se realizará el festejo tradicional del Día del Estudiante en la provincia. Finalmente, el lunes 21 se suspenderán las actividades áulicas previstas para esa jornada.

De esta manera, el cronograma contempla tanto propuestas dentro de las escuelas como una jornada sin clases.

Cuándo no habrá clases en San Juan

El lunes 21 de septiembre se suspenderán las actividades áulicas por el Día del Estudiante. Por lo tanto, los estudiantes no deberán concurrir a las aulas para cumplir con la jornada escolar habitual.

Así, el calendario quedará organizado en dos fechas: el viernes 18, con actividades especiales dentro de las escuelas, y el lunes 21, sin actividades áulicas.

La disposición fue formalizada por el Ministerio de Educación de San Juan mediante la Resolución N° 16889-ME-2026.