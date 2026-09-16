El colesterol es uno de los valores que suele controlarse mediante análisis de sangre, aunque muchas personas no conocen cuál es su nivel hasta que realizan un chequeo médico. Según explicó el médico cardiólogo Daniel López Rosetti, existen nuevas mediciones que permiten obtener más información y que comenzaron a cobrar mayor relevancia en los últimos años.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el especialista explicó cuáles son algunos de los valores que pueden incorporarse actualmente a un análisis de sangre para evaluar el colesterol y remarcó la importancia de consultar con un médico.

El especialista explicó cuáles son algunos de los valores que pueden incorporarse actualmente a un análisis de sangre. Unsplash.

Daniel López Rosetti explicó por qué el colesterol puede ser un problema

“Uno de los problemas del colesterol, ¿sabés cuál es? Que no duele”, señaló López Rosetti durante la entrevista. En ese sentido, explicó que, si generara síntomas evidentes, muchas personas acudirían a realizarse controles con mayor frecuencia.

El cardiólogo también relacionó los niveles elevados de colesterol con el riesgo cardiovascular. “Se tapan las arterias, en el cerebro, en el corazón”, explicó, y mencionó entre las consecuencias posibles el infarto y el accidente cerebrovascular, además de otros problemas cardiovasculares.

Según sostuvo, “la sobrevida tiene que ver con el nivel de colesterol” y remarcó que actualmente existen nuevas formas de evaluar este aspecto.

El cardiólogo también relacionó los niveles elevados de colesterol con el riesgo cardiovascular. Shutterstock

Qué nuevos valores de colesterol se pueden medir

López Rosetti destacó que ya no alcanza con medir solamente el colesterol habitual y enumeró diferentes parámetros que pueden incorporarse a un análisis de sangre.

Entre ellos mencionó:

Lipoproteína A (Lp(a)) .

Apolipoproteína B (ApoB) .

Apolipoproteína A (ApoA) .

Colesterol remanente.

“Hoy no alcanza con medir el colesterol habitual. Se miden cosas nuevas como lipoproteína A, apolipoproteína B, apolipoproteína A, colesterol remanente”, explicó el especialista.

Además, señaló que algunas de estas mediciones pueden aportar información que no surge del control tradicional del colesterol.

Qué nuevos valores de colesterol se pueden medir. Unsplash.

El consejo de Daniel López Rosetti para el próximo análisis

El médico hizo especial hincapié en la importancia de conocer los propios valores. “Usted probablemente sepa su número de documento, no su nivel de colesterol”, sostuvo durante la entrevista.

También recomendó consultar nuevamente los niveles, incluso cuando en algún momento un análisis haya indicado que estaban dentro de los valores considerados normales.

“Hágalo nuevamente y pida los colesteroles, mal dicho, nuevos”, expresó López Rosetti, antes de mencionar nuevamente la lipoproteína A, la apolipoproteína B y la ApoA.

De todos modos, aclaró que las personas no necesitan memorizar los nombres de cada una de estas mediciones. Su recomendación fue consultar con un médico y preguntarle si corresponde realizar un estudio más completo.