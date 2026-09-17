Es oficial | No hay clases el viernes 18 de septiembre: decretan feriado y estos alumnos tendrán un fin de semana largo de tres días en Buenos Aires.

Un grupo de estudiantes de la provincia de Buenos Aires tendrán libre el viernes 18 de septiembre y tendrán un fin de semana largo de tres días.

Se debe al feriado decretado para el viernes 18 que suspenderá las clases y las actividades de los colegios de dos localidades de la provincia.

Suspenden las clases el viernes 18 en Buenos Aires

El 18 de septiembre se conmemorará los aniversarios fundacionales de Gobernador Udaondo y Loma Verde, localidades ubicadas al suroeste de la provincia de Buenos Aires.

De esta manera, los estudiantes tendrán la jornada libre que se unirá al fin de semana tradicional para formar tres días de descanso consecutivos.

Es oficial | No hay clases el viernes 18 de septiembre: decretan feriado y estos alumnos tendrán un fin de semana largo de tres días en Buenos Aires. ChatGPT

¿Qué escuelas suspenderán las clases?

La medida genera interés en las familias por la eventual modificación del calendario escolar. En las localidades afectadas por la celebración se deberá consultar el caso en las escuelas.

Qué trabajadores tendrán descanso y fin de semana largo

El asueto local alcanzará a los empleados de la administración pública y del Banco Provincia.

En caso de quienes presten servicios en el sector privado deberán consultar, ya que se trata de un feriado optativo.