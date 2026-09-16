La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha la liquidación de los haberes correspondientes a septiembre de 2026, los cuales llegan con un incremento por movilidad del 2,11% y la acreditación de un refuerzo extraordinario.

A través del Decreto 824/2026, el Gobierno nacional formalizó la entrega de este beneficio previsional destinado a compensar los ingresos de la clase pasiva.

Sin embargo, el cobro no alcanzará a la totalidad del universo de beneficiarios por igual, ya que la normativa fijó escalas proporcionales y topes máximos que condicionan la acreditación según el monto cobrado y el número de DNI .

Quiénes cobran el bono completo de 70 mil pesos

El haber mínimo jubilatorio de septiembre quedó fijado en $428.633,20 tras la aplicación del ajuste porcentual oficial.

Quienes perciban este piso previsional o un monto inferior tienen garantizada la acreditación del bono completo de $70.000, lo que eleva el ingreso total garantizado a un suelo de $498.633,20.

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Este grupo de beneficiarios cobra el dinero de manera automática junto con sus haberes habituales según el cronograma fijado para la primera mitad del mes.

Cómo se calcula el bono proporcional para haberes más altos

Para los jubilados y pensionados que perciben un haber mensual superior al mínimo , pero por debajo del límite combinado de $498.633,20, la ANSES aplica un mecanismo de liquidación variable.

En estos casos, el monto del refuerzo equivale a la diferencia exacta necesaria para alcanzar dicho tope: por ejemplo, quien cobra $438.633,20 recibe un adicional de $60.000; quien percibe $458.633,20 suma $40.000 de bono; y quienes superen de forma neta el límite de $498.633,20 quedan excluidos del beneficio en este período.

Cronograma de cobro para jubilaciones que superan la mínima

Los beneficiarios que tienen derecho a percibir el bono proporcional cobrarán el adicional en la misma fecha asignada para su haber mensual, de acuerdo con el esquema previsto para ingresos superiores a la mínima.

El calendario oficial establece que los DNI terminados en 0 y 1 cobrarán el martes 22 de septiembre ; los finalizados en 2 y 3, el miércoles 23 ; las terminaciones 4 y 5, el jueves 24 ; los DNI 6 y 7, el viernes 25 ; mientras que las terminaciones 8 y 9 cerrarán las acreditaciones el lunes 28 de septiembre.

Fechas de pago para los titulares del haber mínimo

En tanto, los jubilados que perciben la jubilación mínima y el bono completo de $70.000 cuentan con un cronograma diferenciado que comenzó a liquidarse a principios de mes.

Con las terminaciones del 0 al 5 ya habiendo percibido sus fondos en las jornadas previas, el esquema continúa este miércoles 16 de septiembre con los DNI terminados en 6, seguido por los documentos finalizados en 7 el jueves 17, los terminados en 8 el viernes 18, y concluyendo con la terminación 9 el lunes 21 de septiembre.

Trámites requeridos y modalidad de acreditación bancaria

Desde el organismo previsional remarcaron que no es necesario realizar ningún trámite presencial ni gestión en el sitio web para solicitar o habilitar el cobro del refuerzo extraordinario.

La suma correspondiente se deposita de manera automática e integrada en la misma cuenta bancaria y caja de ahorro donde el titular percibe habitualmente sus haberes, figurando discriminada en el recibo de sueldo oficial al momento de retirar el dinero por cajero automático o ventanilla.