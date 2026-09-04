Este lunes el Banco Central licitará los plazos fijos a un año a una tasa del 2,5% más UVA y a cinco años a una tasa del 4,5% más UVA, para que las entidades puedan dar créditos hipotecarios a 15 años a una tasa máxima de 7,5% más UVA. El fondeo lo proveerá la ANSeS, a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

La mayoría de los bancos licitará a lo más largo, que son cinco años, para no quedar tan descalzados, ya que la tasa a un año finaliza justo un mes antes de las elecciones nacionales de octubre, con la eventual volatilidad que puede llegar a haber en el tipo de cambio.

Tope de tasa

“El tope de 7,5% debería ayudar a bajar las tasas de los préstamos hipotecarios, que hoy llegan hasta una tasa máxima de 17% más UVA”, revela el ex director del BCRA, Pablo Curat, que hizo una tabla comparativa.

Esa tasa máxima la tiene el BBVA, que a su vez tiene una tasa mínima del 7,5%, siempre más UVA. La más baja es la del Nación, del 6,7%, seguida por el ICBC con 6,9%, Macro 7,5%, Credicoop 8%, Ciudad 8,5%, Patagonia 9,25%, mientras Galicia y Santander tienen el 9,5%, en todos los casos más UVA.

Plazos

“Se genera una asimetría estructural de plazos significativa, ya que los fondos del FGS se adjudican mediante depósitos a plazo fijo con un vencimiento de un año para el Tramo 1 y de cinco años para el Tramo 2″.

“En contrapartida, la regulación exige que los créditos hipotecarios otorgados no puedan tener un plazo inferior a 15 años”.

“Este fuerte descalce de liquidez requiere que las entidades asuman el riesgo de refinanciación a corto y mediano plazo”, alerta Martin Fernández Dubois, especialista en Asset Management.

La normativa estipula que, ante un incumplimiento, el administrador del FGS queda habilitado para cancelar de forma anticipada las sumas adjudicadas del depósito.

Letra chica

“En este escenario extremo, el capital ajustado por UVA y los intereses devengados se vuelven exigibles, y la entidad debe liquidar los fondos en un plazo perentorio de 24 horas hábiles. Mitiga la generación de un riesgo sistémico”, detalla.

“Para FGS es una colocación rentable y segura, que además representa una porción muy baja de su portafolio que en los últimos años se valorizó mucho de la mano de la suba de los precios de los bonos y acciones argentinas”, revela Hernán Finkelstein, CEO de la fintech Pareto.

“El mercado de hipotecas cuenta con ofertas al 7,5% más UVA y un margen de solo 3% no daría mucho espacio a pagar más que 4,5%”.

“Con ese margen hay que pagar impuestos, gastos y en términos netos constituye un negocio de margen muy bajo para los bancos que se debería apalancar en mayor volumen”.

“Para las familias, tomar deuda a UVA + 7,5% constituye una gran oportunidad, porque difícilmente el spread baje más, porque la inflación se está estabilizando y el precio del dólar actual es atractivo”, concluye.