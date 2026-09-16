Este miércoles, 16 de septiembre de 2026, la cotización deldólar llegó a 3137.49 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,74%.

En el mercado del Dólar, la cotización subió 1.16% en la última semana, pero acumuló -16.12% en el último año, señalando un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

En los últimos 10 días, el Dólar registró seis jornadas de caída seguidas por cuatro de avance, con predominio bajista pero una recuperación reciente que compensó parcialmente las pérdidas.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 8.66%, que es significativamente menor que la volatilidad anual del 13.56%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en el último año.

La cotización del Dólar mantiene una tendencia ascendente en comparación con los últimos días. Esto indica un interés creciente por la moneda, lo que podría generar implicaciones en el mercado financiero.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

El costo de comprar 100 dólares en Colombia, con un valor por unidad de 3137.49 pesos colombianos, es de 313749.00 pesos colombianos; 200 dólares cuestan 627498.00 pesos colombianos y 500 dólares cuestan 1568745.00 pesos colombianos.