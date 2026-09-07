Ataron con cinta a un pasajero por casi una hora y tuvieron que aterrizar de emergencia: “Es una locura”

Un insólito y violento episodio de furia en el aire conmocionó a los ocupantes del vuelo 618 de American Airlines que viajaba desde Dallas-Fort Worth hacia Newark. En pleno trayecto, la tripulación de cabina y varios pasajeros tuvieron que reducir a un hombre agresivo y sujetarlo con bridas de plástico y cinta adhesiva durante casi una hora a 30.000 pies de altura.

Ante la extrema gravedad de la situación, los pilotos realizaron un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Baltimore-Washington (BWI). Este impactante incidente desató un amplio despliegue policial y generó una fuerte conmoción generalizada entre todos los viajeros.

Ataron con cinta a un pasajero por casi una hora y tuvieron que aterrizar de emergencia: “Es una locura” Shutterstock

¿Qué desató el caos a bordo del vuelo 618 de American Airlines?

El altercado comenzó cuando Layne Arthur Lundeen, un hombre de 67 años residente de Tucson, Arizona, adoptó una conducta sumamente errática e intimidatoria en la cabina de primera clase.

Según los reportes del incidente, Lundeen empezó a proferir insultos racistas, homófobos y misóginos contra los presentes y el personal de vuelo . Instantes después, la agresión verbal derivó en violencia física cuando atacó al pasajero sentado a su lado, destrozó una computadora portátil y empujó a una mujer que intentó calmar la situación.

Al verse acorralado por los testigos que buscaban contenerlo, el sujeto llegó incluso a morder violentamente a quienes intentaban frenar sus ataques.

¿Cómo lograron neutralizarlo antes del aterrizaje de emergencia?

Ante el inminente riesgo para la seguridad operacional, parte de la tripulación y un grupo de pasajeros coordinaron una respuesta rápida. En relación con lo sucedido, Juan Mejia, un exoficial de seguridad que viajaba en la aeronave, participó de manera directa en la reducción del agresor y declaró ante los medios: “No estábamos buscando lastimar a este individuo; buscábamos más bien contenerlo y controlarlo para que la situación no se escalara más”.

Para garantizar la inmovilización total durante el descenso, sujetaron sus muñecas con bridas de plástico y lo aseguraron al asiento con varias vueltas de cinta adhesiva, manteniéndolo inmóvil durante aproximadamente 30 a 45 minutos.

Paralelamente, la propia aerolínea American Airlines emitió un comunicado oficial señalando: “El 3 de septiembre, el vuelo 618 de American Airlines se desvió a Baltimore (BWI) debido a un cliente disruptivo... La seguridad de nuestros clientes y miembros del equipo es nuestra máxima prioridad y no toleramos la violencia”.

La escena causó estupefacción en la terminal; Kaunain Hashmi, un testigo entrevistado en el aeropuerto por la cadena local WBAL-TV, expresó a la prensa: “Eso es una locura. Nunca he visto algo así”.

Layne Arthur Lundeen, residente de 67 años de Tucson, después de ser contenido por los pasajeros del vuelo 618 de American Airlines. Instagram - @richardolenick

¿Qué cargos enfrenta Arthur Lundeen tras ser arrestado?

Apenas la aeronave tocó tierra a las 10:15 p.m. en el Aeropuerto BWI, efectivos policiales ingresaron a la cabina para arrestar al agresor. La Policía de la Autoridad de Transporte de Maryland (MDTA Police) informó mediante una nota oficial que “arrestó a Arthur Lundeen, de 67 años y residente de Arizona, e interpuso cargos por conducta alteradora del orden público y asalto en segundo grado”. Asimismo, confirmaron que el detenido recibió atención médica en el lugar por una herida abierta en el brazo.

Por su parte, la filial de Baltimore de la Oficina Federal de Investigación (FBI) confirmó que mantiene una investigación abierta junto a la Fiscalía de EE. UU. para determinar posibles cargos penales federales. Adicionalmente, la Administración Federal de Aviación (FAA) indicó en un reporte que abrió un expediente administrativo formal sobre el suceso por violación de las normas de aviación comercial.

Las graves consecuencias para Arthur Lundeen tras su violento episodio en el avión

Las repercusiones para Lundeen fueron inmediatas, tanto en el plano judicial como en el profesional. Tras recuperar la libertad bajo fianza con fecha de comparecencia en el Tribunal de Distrito del Condado de Anne Arundel programada para el 19 de octubre de 2026, la empresa para la que trabajaba tomó drásticas medidas.

La firma inmobiliaria de Tucson, Long Realty Company, emitió un comunicado tajante firmado por su directiva: “Al enterarse del incidente, Long Realty finalizó de inmediato su afiliación con el individuo... La conducta descrita es totalmente incompatible con el profesionalismo, la integridad y el respeto hacia los demás que exigimos”.