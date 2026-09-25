En esta noticia ¿Qué dice la carta de la jugadora de pádel expulsada por su posteo antisemita?

La deportista cordobesa Florencia Guerra Sodero protagonizó un escándalo nacional tras publicar un agresivo mensaje antisemita en sus redes sociales. La jugadora celebró su clasificación al certamen Panamericano de pádel mediante una historia de Instagram donde atacó explícitamente a la comunidad judía.

Por eso, la Asociación de Pádel Argentino tomó medidas inmediatas y resolvió apartar a la atleta de la delegación nacional. La drástica decisión del organismo deportivo generó un enorme revuelo en las últimas horas con distintos comentarios y un relevamiento sobre posteos anteriores de la deportista.

A raíz de la polémica, la crítica y la decisión del organismo nacional de pádel, Guerra Sodero decidió emitir un escrito oficial pidiendo disculpas a través de sus redes sociales.

¿Qué dice la carta de la jugadora de pádel expulsada por su posteo antisemita?

La jugadora de pádel emitió un comunicado oficial mediante sus redes para manifestar su profundo arrepentimiento por lo sucedido. La deportista cordobesa redactó una carta pública donde asumió su error y se puso a disposición de la DAIA para “realizar tareas comunitarias” de reflexión.

“Deseo pedir sinceras disculpas por la publicación realizada en mis redes sociales. Comprendo que mis palabras causaron dolor y resultaron totalmente inaceptables para la comunidad”, explicó la deportista. Guerra Sodero reconoció la gravedad de la situación y remarcó la urgente necesidad de reparar su agravio público.

El posteo que generó la suspensión.

“No existen excusas ni justificativos para mis palabras. Acepto las consecuencias de mis actos y trabajaré para aprender de este doloroso error”, concluyó la sancionada representante nacional.

“Realicé un acto abiertamente discriminatario. Admito la gravedad de esta conducta”, sentenció Guerra Sodero.

Las autoridades deportivas mantuvieron firme la suspensión disciplinaria preventiva a la espera de la sanción final y la jugadora cordobesa no participaría del certámen panamericano.