La renovación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez avanza a paso firme y se confirmó que la inauguración será con el Moto GP, en el Gran Premio de Buenos Aires del 2027, a disputarse del 9 al 11 de abril del año próximo.

La competencia de motociclismo internacional más importante de todo el mundo regresará a Buenos Aires tras 28 años y será para la inauguración del Autódromo Oscar y Juan Gálvez.

A través de sus canales oficiales, Moto GP difundió el calendario para el 2027 y el Gran Premio de Buenos Aires será en la cuarta jornada, luego de disputarse en Brasil.

Vuelve el Moto GP a Buenos Aires

Del 9 al 11 de abril de 2027 se correrá el Gran Premio de Moto GP en Buenos Aires y el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, que atraviesa una mejora estructural en todas sus áreas, será la sede de la competición.

Calendario Moto GP 2027. Moto GP

Cómo comprar las entradas para el Moto GP de Buenos Aires

Las entradas para la carrera se podrán conseguir en el sitio web oficial del Moto GP (www.motogp.fantixtickets.com), en donde se deberá seleccionar el circuito de Buenos Aires, del 9 al 11 de abril.

La venta general para todo el público arrancará el jueves 8 de octubre. Al momento de realizar la compra de tickets, es importante contar con un usuario en el sitio web para cargar las entradas. En cuanto a los precios aún no se tienen precisiones, ya que serán establecidos por la propia organización.

Por su parte, se podrán adquirir localidades para los tres días, que incluyen prácticas libres, clasificación y Gran Premio, o de manera individual.

Continúan las obras en la pista del Autódormo. GCBA

Además, habrá una preventa exclusiva para clientes del Banco Ciudad del 1 al 7 de octubre, que incluirá hasta seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa o Mastercard.

También será posible abonar con tarjetas de débito o dinero en cuenta mediante el escaneo del código QR de MODO desde Buepp o App Ciudad.

Cuándo se corrió por última vez el Moto GP en Buenos Aires

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no alberga un Gran Premio de Moto GP desde el 30 de octubre de 1999, cuando el estadounidense Kenny Roberts se posicionó en lo más alto del podio, acompañado por Max Biaggi y Norick Abe.

Desde aquella ocasión, el Moto GP no se presentó en Buenos Aires y volverá el próximo año al Autódromo Gálvez, una vez que se finalicen las obras en pista, gradas y espacios de boxes, paddock y accesos.