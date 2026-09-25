En esta noticia Una vida ligada a los medios

El periodista Oscar “el Negro” González Oro murió este viernes a los74 años. El emblemático conductor estaba instalado en Punta del Este, Uruguay.

En enero de este año, el periodista había escrito un mensaje que llamó la atención y generó preocupación entre sus seguidores y oyentes. “Estoy cerca de mi ocaso. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debés, vida, estamos en paz”, dijo en su momento.

Sin embargo, no trascendió todavía la enfermedad que padecía y el motivo del fallecimiento.

Una vida ligada a los medios

Nacido en Mendoza el 16 de octubre de 1951, construyó una extensa trayectoria en los medios, con una carrera que se desarrolló principalmente en radio y televisión.

Durante varias décadas, al frente de diferentes programas, logró consolidarse como una de las voces más reconocidas de la radiofonía argentina.

(Foto: NA)

Uno de los principales hitos de su carrera fue su paso por Radio 10, donde condujo “El oro y el moro”, ciclo que logró una amplia repercusión y se convirtió en uno de los espacios destacados de la radio argentina. A lo largo de su trayectoria también participó de numerosos programas de radio y televisión.

En tanto, en televisión, participó de ciclos como “Polémica en el Bar”, “Los unos y los otros” y “Nosotros a la mañana”, entre otros.

En 2021 anunció su retiro de los medios, aunque posteriormente realizó distintas participaciones en distintos espacios.