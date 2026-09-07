Tragedia en Miami: un avión se despistó y estrelló en el aterrizaje en el aeropuerto internacional.

En esta noticia Qué dijo el Gobierno de Estados Unidos sobre el accidente

Cinco personas murieron y otras cinco resultaron heridas luego de que un avión de carga de Amazon se saliera de pista y se estrellara en el Aeropuerto Internacional de Miami.

Cinco personas fueron hospitalizadas con heridas, de acuerdo con la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava. Las imágenes de vídeo muestran una densa nube de humo saliendo de la aeronave. El incidente ocurrió a las 13:58 hora local (17:58 GMT), señaló la alguacil Rosie Cordero-Stutz del condado de Miami-Dade durante una conferencia de prensa.

El equipo de bomberos de Miami-Dade publicó en X que más de 60 unidades y aproximadamente 200 bomberos llegaron al lugar de los hechos.

Qué dijo el Gobierno de Estados Unidos sobre el accidente

En un comunicado, la Administración Federal de Aviación (FAA, siglas en inglés) dijo que el Vuelo Aéreo 7598 salió de la pista después de aterrizar en el aeropuerto alrededor de las 14:00 hora local.

La aeronave, un avión de carga Boeing 767-300, despegó desde el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en San Juan, Puerto Rico, informó la agencia, y agregó que una investigación se llevará a cabo.

La aeronave “sufrió un incidente mientras intentaba aterrizar”, señaló la vocera de Amazon por el comunicado de la FAA. “Esta es una situación con una rápida evolución y todavía estamos recabando los detalles”.