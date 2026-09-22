Jalisco suma cinco nuevas rutas aéreas hacia Estados Unidos y mejora la conectividad del occidente del país.

El Aeropuerto Internacional de Guadalajara continúa consolidándose como uno de los nodos logísticos y de transporte más importantes de México. Gracias a una reciente alianza estratégica impulsada por el Gobierno de Jalisco y la aerolínea Volaris, se suman cinco nuevas rutas aéreas hacia Estados Unidos.

De esta manera, la región del occidente del país experimenta un impulso sin precedentes en su conectividad internacional. Esta expansión refuerza el intercambio comercial, turístico y académico, elevando las cifras de tráfico aéreo regional.

Jalisco suma cinco nuevas rutas aéreas hacia Estados Unidos y mejora la conectividad del occidente del país Gobierno de Jalisco

¿Cuáles son las cinco nuevas rutas aéreas anunciadas por Volaris?

De acuerdo con la información oficial difundida por el Gobierno de Jalisco y los directivos de Volaris, la aerolínea ha integrado cinco nuevos trayectos directos hacia Estados Unidos partiendo desde la capital jalisciense. Estas conexiones estratégicas comprenden las ciudades de:

Atlanta (con inicio el 2 de octubre)

Washington Dulles (con inicio el 2 de octubre)

Boston (con inicio el 15 de octubre)

Nashville (con inicio el 15 de octubre)

Raleigh-Durham (con inicio el 15 de octubre).

Cabe destacar que, según los reportes compartidos, el arranque de estas operaciones se adelantó respecto a los planes originales previstos para diciembre gracias a la alta demanda detectada en los sistemas de reservación de la aerolínea.

¿Qué frecuencias y características tienen estos nuevos vuelos?

Para garantizar una oferta atractiva tanto para viajeros de negocios como de placer, la programación de estos vuelos cuenta con esquemas de alta frecuencia semanal. Según los datos de la Secretaría de Turismo de Jalisco y canales de Volaris, los trayectos se distribuyen de la siguiente manera:

Los vuelos hacia Washington Dulles, Nashville y Raleigh-Durham operan con tres frecuencias semanales.

Las rutas hacia Atlanta y Boston cuentan con cuatro frecuencias por semana.

Estos itinerarios facilitan un puente directo y ágil hacia polos clave de desarrollo tecnológico, financiero, musical y académico en la costa este y sur de la Unión Americana.

Jalisco suma cinco nuevas rutas aéreas hacia Estados Unidos y mejora la conectividad del occidente del país. Shutterstock

¿Cómo se amplía el mapa de destinos hacia Estados Unidos desde Jalisco?

Estas cinco nuevas incorporaciones complementan una robusta red de destinos internacionales con la que ya cuenta la aerolínea desde el occidente mexicano. A través de la oferta consolidada de Volaris, los pasajeros en Jalisco ya disponen de conexiones directas hacia múltiples ciudades estadounidenses clave, tales como:

California : Los Ángeles, San Francisco, Oakland, San José, Sacramento, Fresno y San Diego.

Texas : Houston, Dallas/Fort Worth, San Antonio y Austin.

Illinois : Chicago (Midway).

Nevada : Las Vegas.

Arizona: Phoenix.

Esta extensa red posiciona al estado como el punto neurálgico de salida más competitivo fuera de la capital del país hacia Norteamérica.

¿Cuál es el impacto en el tráfico de pasajeros del aeropuerto de Guadalajara?

El crecimiento en la oferta de rutas viene acompañado de un incremento histórico en el volumen de viajeros. Datos operativos del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) y cifras del gobierno estatal indican que el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo y Costilla de Guadalajara mantiene métricas extraordinarias:

En el primer semestre del año se acumularon 9.2 millones de pasajeros.

En periodos de alta demanda, como el mes de julio, se han superado los 1.87 millones de pasajeros mensuales, lo que representa un crecimiento interanual superior al 13%.

Con la implementación de los nuevos trayectos de Volaris, la terminal tapatía rebasó la barrera de los 100 vuelos diarios y conecta con más de 65 destinos totales.

Con este panorama, Jalisco reafirma su liderazgo económico y turístico, ofreciendo una infraestructura aeroportuaria moderna y altamente conectada a nivel internacional.