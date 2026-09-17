Viajes a Italia en descuento | El Corte Inglés lanza una promoción que incluye vuelo y hotel para recorrer Roma por menos de 300 euros. (Fuente: Freepik).

La agencia de viajes de El Corte Inglés, con más de 50 años de trayectoria en el sector turístico, ha lanzado una nueva promoción para viajar a Italia durante el otoño. La oferta permite organizar una escapada a Roma con vuelo y alojamiento incluidos por menos de 300 euros.

La propuesta está pensada para quienes quieran conocer la capital italiana durante tres días y dos noches. Además, la promoción de Escapadas de Otoño contempla hasta un 10% de descuento y permite recorrer algunos de los monumentos y lugares más conocidos de la Ciudad Eterna.

Del Coliseo a la Fontana di Trevi: qué visitar en Roma

Roma concentra numerosos monumentos y espacios históricos que permiten recorrer distintas etapas de la historia de la ciudad. Entre los lugares destacados se encuentran:

El Coliseo: uno de los grandes símbolos de Roma y una construcción vinculada al antiguo Imperio Romano.

El Vaticano: integrado en la ciudad de Roma, es el centro de la Iglesia católica y uno de los principales puntos de interés de la capital.

La Fontana di Trevi: una de las fuentes más conocidas de la ciudad, construida en el siglo XVIII.

El Foro Romano: antiguo centro neurálgico de Roma, formado por templos, arcos, basílicas y columnas.

El Panteón de Agripa: considerado uno de los edificios mejor conservados de la ciudad y conocido por su monumental cúpula.

La Plaza de España: uno de los espacios más reconocibles de Roma, rodeado de tiendas, restaurantes y hoteles.

Otros lugares para recorrer en Roma: historia y gastronomía

La visita también puede ampliarse con otros puntos de interés como Plaza Navona, Trastévere, Villa Borghese, el Monumento a Víctor Manuel II, las Catacumbas de Roma y el Castillo de Sant’Angelo.

Durante la estancia, además, es posible conocer parte de la gastronomía local. Roma cuenta con trattorias, osterias, tavole calde, rosticcerias y establecimientos de pizza al taglio. Entre los platos tradicionales aparecen los bucatini all’amatriciana, rigatoni con pajata, gnocchi alla romana, penne all’arrabbiata, suppli alla romana y fiori di zucca.

Viajes El Corte Inglés tiene una oferta inigualable para visitar Roma. (Fuente: Shutterstock)

Cómo conseguir el viaje a Roma desde 277 euros

La escapada se puede reservar a través de la agencia de viajes de El Corte Inglés, seleccionando la promoción de Escapadas de Otoño y consultando las fechas disponibles. El precio anunciado parte de 277 euros por persona para una estancia de tres días y dos noches con vuelo y hotel.

Al tratarse de una tarifa promocional, el importe final dependerá de la disponibilidad y de las condiciones aplicables a las fechas elegidas. Por ello, es necesario consultar la oferta concreta antes de realizar la reserva.