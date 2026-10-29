El femicidio de Nancy Estela Godoy conmovió por completo a Corrientes y al país. La Policía halló el cuerpo de la docente rural tras dos semanas de una intensa búsqueda en el departamento de Esquina. De esta manera, la Justicia continúa la investigación para determinar los detalles precisos de la muerte y los culpables.

El cuerpo fue localizado durante un rastrillaje a caballo realizado por efectivos en el paraje El Malezal. La víctima se encontraba en un potrero de difícil acceso y con avanzado estado de descomposición. Por esta razón, se trasladaron los restos en helicóptero hacia la capital provincial para preservar la evidencia.

Los últimos avances de la causa y una nueva pista

Según la agencia Noticias Argentinas, el teléfono de la docente fue encontrado dentro del bolso secuestrado en las inmediaciones de donde se halló el cuerpo semi sumergido en un potrero. El dispositivo ya fue recepcionado por las autoridades y se espera que sea peritado con el objetivo de obtener información clave para la investigación .

Por otro lado, el Instituto Médico Forense de la capital correntina inició la prueba que podría resolver el caso de Nancy Godoy, la docente asesinada: la autopsia correspondiente.

Los peritos buscan confirmar la causa de la muerte e investigar la hipótesis de un ataque sexual previa al crimen. Sin embargo, los resultados preliminares del procedimiento científico aún no fueron difundidos por las autoridades judiciales.

El abogado de la familia querellante, Gustavo Briend, ratificó que el femicidio es la principal línea de investigación. Por eso, los médicos forenses examinan el cuerpo para precisar las lesiones producidas antes del hallazgo. De esta manera, el expediente sumará un elemento fundamental para consolidar las acusaciones formales contra los implicados.

La prueba clave para este caso será la autopsia. Fuente: Shutterstock hain.tarmann

Los detalles de la investigación y la situación de los sospechosos

La causa cuenta con cinco personas detenidas bajo diferentes imputaciones dictadas por la Fiscalía. El capataz Ireneo Zarza y el peón Felipe Sandoval enfrentan prisión preventiva acusados por femicidio.

La Policía secuestró ropa quemada en una tapera que pertenecía al principal sospechoso del hecho.

A su vez, la Justicia procesó a Nahuel Rojas y a Rosa Leguizamón por su presunta participación en el crimen . Además, el testigo Ernesto Bordón permanece arrestado por el delito de falso testimonio. Mientras tanto, los investigadores esperan que alguno de los involucrados rompa el pacto de silencio en las próximas horas.

La medida sindical en respuesta al crimen de la docente

Por su parte, el gremio CTERA convocó a un paro nacional docente con jornada de duelo institucional. Los familiares de Godoy exigen el pronto esclarecimiento del caso y una condena ejemplar para todos los culpables.