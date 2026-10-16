Desbarataron una red de falsos médicos: falsificaban matrículas y hacían visitas a domicilio en el conurbano.

Una red de falsos médicos con base en Florencio Varela fue desbaratada tras 37 allanamientos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, los cuales concluyeron con nueve detenidos, 20 aprehendidos y decenas de elementos de salud incautados.

La investigación inició en enero de este año en la cual se desarrollaron diversas tareas tendientes a identificar a los integrantes de la organización delictiva, con base operativa en Florencio Varela, dedicada presuntamente a la atención domiciliaria y al traslado de pacientes a nosocomios locales y centros especializados mediante prestaciones clandestinas.

Cómo operaba la red de falsos médicos y qué investiga la Justicia

De las escuchas telefónicas surgió la posible “presencia de estupefacientes para consumo personal, armas de fuego y herramientas utilizadas para el corte de automotores en determinados domicilios, circunstancias contempladas en la planificación del dispositivo”.

Conforme a lo detectado de las tareas realizadas y de las intervenciones telefónicas, los integrantes utilizaban camionetas ploteadas como ambulancias y parcialmente acondicionadas, con personal que ejercería funciones de chofer, enfermería y medicina sin contar con las habilitaciones y matrículas correspondientes.

Asimismo, conforme a la información obtenida por la Agencia Noticias Argentinas, se obtuvieron indicios de que los pacientes “serían captados mediante maniobras engañosas y que algunas de las prácticas efectuadas habrían agravado sus patologías”.

Desbarataron una red de falsos médicos con base en Florencio Varela. Delitos complejos de PBA

También se establecieron presuntos vínculos con una empresa radicada en Avellaneda, cuyos empleados derivarían servicios de atención y traslado a la organización, coordinados por su principal referente, de nacionalidad peruana, e integrada por personas de distintas nacionalidades que ejercerían ilegalmente la medicina, además de una contadora pública que estaría vinculada a las maniobras investigadas.

Con los elementos obtenidos, se dictaron las órdenes de detención contra los cabecillas y partícipes de la red, vinculados con presuntas maniobras fraudulentas sobre fondos destinados a prestaciones de salud, entre ellos los correspondientes al PAMI y hasta IOMA. La causa se encuentra caratulada como asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina por préstamo de nombre y usurpación de títulos y honores.

Los resultados de los 37 allanamientos y los elementos incautados

Con pruebas suficientes, se ordenaron 37 allanamientos en Lomas de Zamora, Avellaneda, Quilmes, Tres de Febrero, Berazategui, La Plata y Ciudad de Buenos Aires que concluyeron con resultado positivo. En los operativos se incautaron: siete ambulancias, autos, motos, autopartes, 57 celulares, notebook, CPU, pendrive, discos rígidos, Tablet, tarjetas microSD, chips, 22 sellos médicos, un sello de contadora, 65 sellos de distintas instituciones médicas, 22 talones de recetario médico, cinco formularios de evaluación médica.

Al listado se suman siete tensiómetros, tres conjuntos de ambos, 19 estetoscopios, un saturómetro, tres oxímetros, dos glucómetros, 61 camisolines descartables, dos cajas metálicas con instrumentos quirúrgicos, una caja de cartón con instrumentos quirúrgicos, jeringas varias, agujas varias, gasas, sondas, conjuntos de ambos, 10 bolsas colectoras de orina.

Cuatro placas de chasis radiográfico de película, seis cajas de películas radiográficas médicas, una campera y una chomba con inscripciones del SAME de la provincia de Buenos Aires, un ambo médico, cinco pantalones de ambo, una camisa de ambo con inscripciones de emergencias médicas, recetarios vinculados a “Serca”, 16 talonarios con formularios médicos, un talonario de recetas médicas PAMI, permisos de circulación, listado de precios, planillas, medicamentos y documentación de interés.

En total nueve acusados fueron detenidos, mientras que otros 20 resultaron aprehendidos. La investigación, a cargo de la UFIyJ N°1, del fiscal Darío Provisionato, con la intervención del juez de garantías Marcelo Villagra, del Juzgado N°8 descentralizado de Florencio Varela, Departamento Judicial Quilmes, continúa orientada a determinar el grado de participación de los involucrados y establecer la totalidad de los integrantes de la organización.