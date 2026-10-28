Encontraron sin vida a Nancy Godoy, la docente que estaba desaparecida en Corrientes.

Encontraron este miercoles el cuerpo sin vida de Nancy Godoy, la docente que estaba desaparecida en la provincia de Corrientes. No se sabía nada de la mujer desde el pasado 7 de octubre.

El hallazgo se dio durante rastrillajes a partir de unas prendas quemadas encontradas en los últimos días. Hasta el momento hay cinco detenidos por el crimen de la docente.

La maestra se había contactado por última vez el 7 de octubre por la noche con su hijo y desde ese momento no se obtuvo información de su paradero. Sin embargo, de acuerdo al parte difundido por el Ministerio de Seguridad provincial, la denuncia recién fue radicada el 15 del mismo mes.

De acuerdo a lo expuesto por el hijo, la muje salió de su casa en la mañana del 6 de octubre rumbo a la Escuela Rural Nº626 y recién tuvo el último contacto al día siguiente por WhatsApp.

Dónde encontraron el cuerpo de Nancy Godoy

Según informaron fuentes judiciales, la víctima fue hallada en la zona de Esquina, donde se concentraban los rastrillajes. La Policía de Corrientes había encontrado prendas quemadas en la tapera en la que vivía el capataz Ireneo Zarza, por lo que se realizaron las pericias pertinentes con el objetivo de obtener información de relevancia para la investigación.

Rastrillajes en Corrientes por la desaparición de Nancy Godoy. Policía de Corrientes

La tapera se encuentra a 150 metros de la escuela a la que llegó Nancy a inicios de mes donde ejercía como directora. Las autoridades confirman que Godoy arribó a la institución educativa después de varias horas de viaje.

Quiénes son los detenidos por el crimen de Nancy Godoy

Ireneo Felipe Zarza y Dionisio Sandoval son dos peones rurales acusados por el delito de femicidio, cuya única pena en expectativa es prisión perpetua. Ireneo era el capataz de la estancia “El Curupí”, donde se encontraba la escuela rural a la que asistía la mujer, y se lo ubica en las horas previas a la desaparición en un “puesto tapera” situado a unos 150 metros de la institución educativa. Se destacó que Zarza solía pernoctar en dicha tapera y que cuando bebía whisky se tornaba agresivo, dato alarmante para las autoridades a cargo de la pesquisa.

Los otros imputados son Rosa Leguizamón, sindicada por homicidio simple, Ezequiel Bordón, señalado por falso testimonio y Nahuel Rojas, también acusado por femicidio. De la investigación también surge que Leguizamón podría haber facilitado el crimen y su situación comienza a complicarse luego del resultado del allanamiento en su domicilio, donde secuestraron “elementos que pertenecerían a la docente y que eran buscados desde el inicio de la investigación”.