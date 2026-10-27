La socióloga María Marta García Belsunce fue asesinada de cinco balazos en su casa del country El Carmel, de Pilar, el 27 de octubre de 2002.

En esta noticia Los 10 datos clave que marcaron el caso García Belsunce

El asesinato de María Marta García Belsunce se volvió en el caso policial más conocido de la historia argentina moderna. Su enorme repercusión mediática incluida una serie y los fallos de la investigación sentaron las bases para transformar el abordaje judicial de los crímenes de género. A 24 años de este hito criminal, te contamos 10 particularidades que se dieron.

Aquel 27 de octubre de 2002 en el country Carmel de Pilar marcó un antes y un después en la criminología. Los groseros errores en la preservación de la escena sirvieron de lección para otras causas judiciales del país y lo que se creyó un supuesto accidente doméstico derivó en una trama de dos décadas que fue icono en la problemática de los femicidios .

Los 10 datos clave que marcaron el caso García Belsunce

La investigación estuvo plagada de particularidades, mitos urbanos y revelaciones impactantes. Estos son diez datos estremecedores que definieron el rumbo de la causa conocida como el femicidio de María Marta.

1. Un supuesto accidente con cinco balazos en la cabeza

Durante 36 días se sostuvo que María Marta murió al resbalarse en la bañera y golpearse contra las canillas. Por eso, fue enterrada sin autopsia. Tras la exhumación, se descubrió que tenía cinco proyectiles en el cráneo y un sexto que le había rozado la cabeza.

2. El misterio del “pituto” arrojado al inodoro

Al día siguiente del crimen, el hermanastro de la víctima encontró un pequeño objeto metálico ensangrentado en el baño. Al confundirlo con un soporte de estantes o “pituto”, la familia lo tiró al inodoro. Meses después, la policía tamizó el pozo ciego y rescató la bala calibre .32.

3. El mito derribado de “La Gotita”

Durante años se alimentó la hipótesis de que la familia usó pegamento instantáneo para sellar los agujeros de bala y frenar el sangrado. Aunque la teoría quedó grabada en el imaginario popular, los peritajes científicos descartaron por completo la presencia de cianoacrilato en los restos.

4. Un certificado de defunción trucho

Para acelerar el entierro en Recoleta, se gestionó un certificado falso mediante una cochería. El documento afirmaba que falleció en Capital Federal por un “paro cardiorrespiratorio no traumático”. Esto impidió la intervención policial inmediata y retrasó la investigación.

5. Dos culpables distintos condenados a perpetua

En un escenario inédito, dos personas diferentes recibieron la pena máxima por el mismo asesinato. En 2009, el viudo Carlos Carrascosa fue condenado a perpetua, pasando seis años preso hasta su absolución en 2020. Años más tarde, el exvecino Nicolás Pachelo recibió la misma pena como el verdadero autor.

6. El secuestro previo del perro “Tom”

Meses antes del femicidio, el labrador negro de María Marta desapareció misteriosamente y ella recibió llamadas extorsivas para recuperarlo. La investigación determinó que Nicolás Pachelo lo había robado y lo mantenía oculto, lo que generó un fuerte conflicto previo entre ambos.

El caso María Marta cumple 24 años Noticias Argentinas

7. La escena del crimen y la lavandina

Apenas se declaró la supuesta muerte accidental, familiares y la masajista Beatriz Michelini limpiaron el baño con abundante lavandina, lo que removió coágulos de sangre. Aunque alegaron que lo hicieron por respeto a la víctima, la acción destruyó material biológico y rastros de ADN fundamentales.

8. Cinco minutos de terror en la planta alta

La reconstrucción judicial determinó que el ataque ocurrió en un lapso temporal muy corto. María Marta regresó a su casa a las 18:15 porque la lluvia interrumpió su partido de tenis cuando sorprendió a Pachelo robando, lo que desencadenó un violento forcejeo y una muerte en menos de cinco minutos.

9. El arma invisible que nunca apareció

A pesar de ser el caso más mediático del país y de realizarse exhaustivos rastrillajes en el country, predios linderos y arroyos de Pilar, el revólver calibre .32 utilizado jamás pudo ser localizado.

10. La doble vida solidaria de la víctima

Mientras los medios se concentraban en los lujos del country y las intrigas familiares, quedó a un lado la profunda labor social de María Marta. La mujer asesinada era vicepresidenta de Missing Children Argentina y recorría comedores de Pilar para asistir a personas necesitadas, un legado opacado por el morbo.