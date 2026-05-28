En esta noticia ¿Cómo funciona la calculadora para comprar o alquilar?

Antes de decidir comprar o alquilar una vivienda, la mayoría de los argentinos suele hacer cuentas, consultar con inmobiliarias o comparar cuotas y alquileres de manera aislada para ver cuál puede ser la mejor opción.

Sin embargo, tras el regreso del crédito hipotecario UVA, la desaceleración de la inflación y un mercado locativo sin índices obligatorios de actualización, esa decisión se volvió mucho más compleja.

La cuota inicial de un préstamo puede parecer competitiva frente a un alquiler, pero el análisis cambia cuando se incorporan variables como inflación, evolución salarial, costo financiero total, gastos de escrituración , expectativas de devaluación o incluso el rendimiento que podrían generar los ahorros si fueran invertidos en otro instrumento.

En este contexto, el Centro de Estudios Económicos Urbanos (CEEU) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) presentó una nueva herramienta gratuita que busca responder una de las preguntas financieras más importantes para muchas familias: ¿conviene hoy comprar una propiedad o seguir alquilando?

La plataforma, llamada compraroalquilar.com.ar, permite simular distintos escenarios y comparar ambas alternativas utilizando variables reales del mercado inmobiliario y financiero argentino.

A partir de los datos ingresados por el usuario, el sistema proyecta el costo mensual de cada opción y el impacto patrimonial que podría tener cada decisión en el mediano y largo plazo.

Según explicaron desde la UNSAM, la herramienta busca reemplazar las cuentas parciales o intuitivas por un análisis más integral, incorporando factores que muchas veces quedan fuera de la comparación tradicional entre cuota y alquiler.

“El desembolso inicial, los costos de escrituración, la evolución de la inflación, el ajuste de los alquileres y el costo de oportunidad del capital son variables que rara vez aparecen en el cálculo intuitivo ”, señalaron desde el CEEU.

¿Cómo funciona la calculadora para comprar o alquilar?

La calculadora funciona sobre tres grandes ejes. El primero es el desembolso inicial necesario para acceder a una vivienda, incluyendo anticipo, gastos de escritura, comisiones y otros costos asociados a la operación inmobiliaria.

El segundo eje es el flujo mensual de fondos. Allí se compara el valor de una cuota hipotecaria UVA, con seguros e impuestos incluidos, frente al costo de un alquiler ajustado por índices y sumado a expensas.

Finalmente, el sistema proyecta la posición patrimonial futura. Es decir, estima cuánto podría valer el inmueble con el paso de los años, cuánto restaría pagar de deuda y cuál sería el patrimonio neto acumulado por quien decidió comprar.

Módulo de Alquiler

Costo recurrente: Calcula el costo total del alquiler a lo largo del tiempo (CR = ALQ * t).

Costo inicial: Estima los costos iniciales del alquiler (CI = (D * ALQ) + (BF * ALQ)).

Módulo de compra

Costo Inicial: Calcula el costo inicial de la compra (CI = (VP * (1-F)) + (VP * CC)).

Al mismo tiempo, también calcula cuánto capital podría haber acumulado una persona que optó por seguir alquilando e invertir sus ahorros en otras alternativas financieras.