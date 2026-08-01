El Infonavit anunció la actualización del Servicio de Intercomunicación de Avisos, SIA, una herramienta digital que permitirá a las empresas consultar, modificar y suspender de forma masiva los avisos de retención de créditos de vivienda de sus trabajadores, directamente desde sus sistemas de nómina.

De acuerdo con el Instituto, este cambio busca eliminar procesos manuales que generaban errores y retrasos. “Actualmente el INFONAVIT genera avisos (…) mediante documentos en formato PDF”, lo que obliga a capturas manuales y provoca inconsistencias en descuentos y molestias para trabajadores y patrones.

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Con el nuevo SIA, la información viajará de forma automatizada entre el Infonavit y las nóminas empresariales. “Este Servicio funcionará a través de una tecnología que permite el intercambio de datos entre aplicaciones”, facilitando que los cambios en créditos se reflejen de manera oportuna y correcta.

Infonavit digitaliza avisos de crédito y nómina en 2026

El Servicio de Intercomunicación permitirá a las empresas conocer en tiempo real avisos de retención, modificación de factor o suspensión. El Infonavit explicó que el objetivo es “notificar de manera oportuna los cambios que se realicen al crédito de los trabajadores activos”.

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La información se enviará en formato JSON, diseñado para comunicación entre sistemas. “Permite a los patrones recuperar los datos de los avisos (…) de forma masiva”, lo que ayudará a automatizar cálculos y aplicar correctamente los descuentos en cada periodo de nómina.

Reducción de cargas administrativas y capturas manuales

Mayor exactitud en descuentos vía nómina

Menos errores y pagos indebidos

Comunicación directa con proveedores de software

Menos errores y más control para empresas y trabajadores

El Infonavit señaló que esta modernización reducirá errores humanos derivados de la captura manual. “No existe esta interacción directa entre los sistemas de control de nómina y la información generada por el INFONAVIT”, una brecha que ahora se busca cerrar con automatización.

Para los trabajadores, el cambio implica menos trámites y mayor claridad. Se reducirá la entrega física de avisos y se evitarán descuentos incorrectos. El INFONAVIT destacó una “mayor oportunidad en la retención y suspensión de los descuentos al trabajador”.

En esa línea, el Infonavit indicó también, que esta herramienta ayudará a prevenir omisiones fiscales y pagos en exceso. Con ello, el Infonavit avanza hacia una administración “basada en los principios de excelencia en el servicio, transparencia y rendición de cuentas”, alineada a las necesidades digitales de 2026.

El Portal Empresarial estuvo temporalmente fuera de operación desde el 27 de marzo de 2026 por trabajos de mantenimiento. A partir de junio de 2026 los servicios quedaron restablecidos y el SIA opera con normalidad.