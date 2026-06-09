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Durante este lunes, 8 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:
- A la cabeza: 8776 - Las Llamas
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 8 de junio
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¿Qué significa soñar con Las Llamas?
Si se trata del fuego, las llamas simbolizan transformación, pasión y purificación; pueden indicar que una situación intensa te impulsa a actuar o a soltar lo que ya no sirve.
Si se trata del animal, las llamas aluden a resistencia y cooperación; verlas mansas sugiere avances con paciencia y verlas agresivas advierte tensiones y la necesidad de poner límites.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.