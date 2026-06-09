Durante este lunes, 8 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 8776 - Las Llamas

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 8 de junio

1° 8776 11° 8395 2° 2362 12° 9813 3° 3129 13° 5510 4° 4991 14° 6456 5° 1583 15° 1356 6° 3800 16° 2825 7° 4921 17° 0098 8° 6014 18° 8751 9° 1373 19° 5815 10° 5408 20° 0585

¿Qué significa soñar con Las Llamas?

Si se trata del fuego, las llamas simbolizan transformación, pasión y purificación; pueden indicar que una situación intensa te impulsa a actuar o a soltar lo que ya no sirve.

Si se trata del animal, las llamas aluden a resistencia y cooperación; verlas mansas sugiere avances con paciencia y verlas agresivas advierte tensiones y la necesidad de poner límites.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.