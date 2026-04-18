Madrid ya tiene fecha para su escapada playera más esperada. A menos de una hora de la capital, en Alovera (Guadalajara), nacerá Alovera Beach, la nueva playa artificial urbana más grande de Europa. Este ambicioso proyecto transformará 105.000 metros cuadrados de terrenos dotacionales, actualmente usados como vertedero de residuos, en un paraíso de aguas cristalinas, arena blanca y ocio de primer nivel. Promovido inicialmente por el Grupo Rayet y desarrollado con la tecnología puntera de Crystal Lagoons, el complejo requerirá una inversión superior a los 15 millones de euros y promete revalorizar toda la zona residencial cercana. El corazón de Alovera Beach será una espectacular laguna artificial de aguas cristalinas color turquesa con una playa de arena blanca de 15.000 m². El complejo completo ocupará 25.000 m² y creará un auténtico efecto caribeño en Castilla-La Mancha. Justamente, la laguna se construirá con una geomembrana especial blanca resistente a los rayos UV, con una profundidad de 2,45 metros que garantiza esa tonalidad paradisíaca. Su sistema de filtrado por ultrasonidos es revolucionario: consume solo el 2 % de la energía que necesitan los sistemas convencionales, utiliza hasta 100 veces menos químicos que una piscina tradicional y funciona con un circuito cerrado de agua que solo repone la evaporación. De esta forma, ahorra un 50 % del agua de un parque similar y hasta 30 veces menos que un campo de golf. Todo el mantenimiento se realiza de forma remota desde Santiago de Chile mediante sensores e internet, con un equipo de ocho personas que monitorizan el agua en tiempo real. Pero Alovera Beach no será solo una playa para tomar el sol. Incluirá un completo parque acuático con torres de toboganes y piscinas infantiles pensadas para los más pequeños. Los amantes del deporte encontrarán una amplia oferta de actividades náuticas sin motor: kayak, vela, paddle surf y otros deportes acuáticos. Asimismo, se creará una escuela de vela y náutica para que niños y adultos aprendan de forma segura. El proyecto también contempla equipamientos deportivos y de entretenimiento, un restaurante con vistas directas a la playa con capacidad para 1000 personas y una gran bolsa de aparcamiento con más de 1000 plazas. Todo el espacio será de acceso público, convirtiéndose en el nuevo punto de encuentro de madrileños y habitantes de la zona. Alovera Beach se ubicará en terrenos municipales de Alovera, a menos de 60 minutos en coche desde el centro de Madrid. El proyecto llevaba más de siete años encallado, pero el Ayuntamiento de Alovera está acelerando la tramitación administrativa. Se espera que las obras arranquen en los próximos meses tras una nueva licitación. Crystal Lagoons, la empresa chilena fundada por el científico Fernando Fischmann y con patentes en 160 países, ya ha demostrado el éxito de su tecnología en España. En Casares (Málaga), la instalación de una laguna de 1,4 hectáreas en el complejo Alcazaba Lagoons multiplicó por 2,5 la velocidad de ventas y permitió vender el 60 % de las viviendas en solo tres meses.