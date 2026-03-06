El parque acuático de Monterrei, ubicado en el concello de Pereiro de Aguiar, reabre sus puertas tras varios meses de trabajos de ampliación y mejoras que lo consolidan como el parque acuático más moderno de la provincia y uno de los referentes estivales en toda Galicia. Tras su exitoso debut en 2024, donde atrajo a cerca de 100.000 visitantes en su primera temporada, este complejo lúdico-deportivo impulsado por la Xunta de Galicia vuelve a abrir al público con nuevas atracciones en proceso y una gran novedad anunciada: un enorme río artificial (conocido como “río lento”) que promete ser el gran atractivo para el relax y la diversión familiar. El parque acuático de Monterrei iniciará su temporada de verano el 19 de junio y permanecerá operativo hasta el 13 de septiembre, lo que suma 126 días de diversión acuática ininterrumpida. El horario será de lunes a domingo, de 12:00 a 21:00 horas, ideal para disfrutar durante todo el día en familia o con amigos. Este espacio forma parte del Complejo Deportivo de Monterrei, que combina atracciones acuáticas con instalaciones deportivas como pistas de tenis, pádel y circuitos. Su ubicación estratégica, a solo unos minutos de Ourense y en el geodestino de la Ribeira Sacra, lo convierte en un destino perfecto para escapar del calor gallego. La Xunta ha licitado la gestión integral por casi 991.000 euros, incluyendo la contratación de 73 personas para garantizar seguridad, mantenimiento, socorrismo y atención al público. El éxito del año pasado demuestra que se trata de un lugar imprescindible para el turismo familiar en Ourense. Las ampliaciones en curso incluyen más toboganes, una zona de multiaventura y, especialmente, la construcción del nuevo río lento, un circuito de agua tranquilo y relajante que rodeará zonas de paseo, áreas verdes y espacios de esparcimiento. Aunque la construcción de este impresionante río artificial está prevista para arrancar en 2026, las obras preparatorias y otras fases ya están avanzando, mejorando la oferta actual del parque.