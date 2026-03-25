Australia avanza en la construcción de un edificio que busca romper todos los récords mundiales. Se trata de Atlassian Central, un mega rascacielos que se convertirá en el edificio de madera más alto del planeta. El Atlassian Central alcanzará una altura de 183 metros y contará con 39 pisos, lo que lo posicionará en la cima del ranking global de edificios construidos mayoritariamente en madera. De esta manera, superará al edificio Ascent, ubicado en Milwaukee, Estados Unidos, que actualmente ocupa el récord con 86,6 metros y 21 plantas. El diseño del proyecto está a cargo de los estudios BVN y SHoP Architects, que apostaron por una estructura híbrida que combina madera estructural con elementos tradicionales. Esta decisión permite alcanzar una gran altura sin comprometer la seguridad, al tiempo que reduce de manera significativa la huella de carbono. La torre estará construida principalmente con madera laminada encolada y paneles de madera contralaminada, materiales reconocidos por su alta resistencia estructural y su menor impacto ambiental frente al hormigón. En total, se utilizarán cerca de 10.000 metros cúbicos de madera. El proyecto solo empleará hormigón y acero en núcleos y componentes críticos, mientras que las áreas de oficinas se organizarán alrededor de módulos de madera. Esto permitirá reducir el peso del edificio, acelerar los tiempos de obra y mejorar la eficiencia energética. Además, el rascacielos incorporará ventilación natural, fachada inteligente y terrazas verdes integradas, pensadas para optimizar el confort de los ocupantes y disminuir el consumo energético. Atlassian Central será la sede principal de la empresa tecnológica Atlassian y funcionará como uno de los ejes del nuevo distrito tecnológico de Sídney, impulsado con respaldo gubernamental. El edificio tendrá una superficie neta alquilable de 59.100 metros cuadrados y estará catalogado como una torre de categoría premium. El diseño contempla una planta baja más abierta y accesible, con un espacio comercial integrado. La estructura de madera estará acompañada por un exoesqueleto de acero que sostendrá una fachada vidriada, en armonía con el histórico edificio Parcel, que será restaurado y reutilizado como vestíbulo del complejo. La construcción del Atlassian Central ya se encuentra en marcha y avanza por etapas. Las obras comenzaron en agosto de 2022, el nivel 1 se completó en agosto de 2024 y se prevé que la parte superior de la torre esté finalizada en mayo de 2026. Según el cronograma oficial, la finalización total del edificio está prevista para noviembre de 2026.