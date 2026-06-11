El mapa global de los dólares bajo el colchón: qué puesto ocupa Argentina y por qué importa blanquearlos
Con más de u$s 250.000 millones fuera del sistema financiero, Argentina encabeza el ranking mundial de ahorro informal medido por habitante. En este contexto, el Gobierno busca facilitar el ingreso de esos fondos al circuito formal.
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