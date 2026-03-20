La empresa Corporación América Inmobiliaria invertirá unos u$s 50 millones para la construcción del Arena Córdoba, un nuevo estadio cubierto de escala internacional que buscará posicionar a la provincia como uno de los principales polos de espectáculos y eventos deportivos de la región. El desarrollo estará a cargo de Corporación América Inmobiliaria junto a Dale Play, la productora fundada por Federico Lauria, en alianza con actores locales de peso como En Vivo Producciones y el productor Carli Jiménez. Las dos compañías se abocan directamente a la producción de shows y gestión de grandes artistas internacionales. En los últimos años, trabajaron con estrellas como Bad Bunny, Daddy Yankee, Luis Miguel, Alejando Sanz, Paul McCartney, Madonna, Justin Bieber, entre otros. El proyecto se emplazará dentro del Distrito Las Artes, en el predio del ex Batallón 141, un punto estratégico de la ciudad por su conectividad y acceso. La iniciativa forma parte de un desarrollo urbano más amplio que apunta a revitalizar una de las zonas con mayor potencial de crecimiento. El estadio tendrá capacidad para 12.000 personas y estará diseñado para adaptarse a distintos formatos: recitales, eventos deportivos internacionales y producciones corporativas. El proyecto contempla más de 11.800 m² cubiertos, con tecnología de última generación, acústica diseñada para grandes producciones internacionales y estándares contemporáneos de sustentabilidad. Además, incluirá: Según estimaciones del sector, la falta de venues modernos provocó la salida de una porción importante de espectáculos hacia otras plazas. Con la nueva arena de espectáculo, se espera recuperar más del 40% de los shows internacionales que dejaron de realizarse en la provincia, en línea con lo que supo representar en su momento el histórico Orfeo Superdomo. El respaldo de productores con trayectoria también juega un rol clave. José Palazzo, referente detrás del Cosquín Rock, y Marcelo Oliva aportan experiencia en la organización de grandes eventos, mientras que Dale Play suma su alcance internacional tras haber producido cientos de shows en América Latina. Esta mega obra en la ciudad de Córdoba impactará en la economía local. En una primera instancia, la construcción generará puestos de trabajo en áreas como obra civil, tecnología y equipamiento, mientras que la operación del estadio abrirá nuevas oportunidades laborales vinculadas a la producción de eventos. Cada espectáculo, además, impulsará sectores clave como: Córdoba buscará atraer artistas de todo el mundo y transformarse en una ciudad anfitriona de grandes eventos internacionales, capaz de competir con otras capitales de la región.