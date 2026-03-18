Mercado Libre anunció el desarrollo de un nuevo Centro de Almacenamiento, el más grande de la Argentina que tendrá como objetivo mejorar los tiempos de entrega en todo el país. El proyecto estará ubicado en Escobar, y a cargo de Plaza Logística, y contempla una inversión conjunta de u$s 115 millones de dólares. El anuncio es parte del plan de inversiones que anunció el unicornio desde Nueva York durante la Argentina Week que contempla el desembolso de u$s 3400 millones durante 2026 y unos 1900 nuevos puestos de trabajo. “Con más de 100.000 metros cuadrados de superficie, el nuevo centro tendrá capacidad para procesar hasta 130.000 productos por día y almacenar más de 2 millones de artículos voluminosos”, detalló la empresa en un comunicado. A su vez, permitirá mejorar la eficiencia de los envíos, facilitar las entregas en 24 horas y generará 1300 nuevos puestos de trabajo directos, además de cientos de empleos indirectos. Plaza Logística hará este desarrollo a medida (Built to Suit) para Mercado Libre, y será su octavo parque logístico en el país. El nuevo centro de almacenamiento complementará la operación de los dos ubicados en el Mercado Central, el de Tres de Febrero que requirió una inversión de u$s 65 millones. Además, la firma que cerró 2025 con ingreso de u$s 28.900 millones, cuenta con 40 centros logísticos de última milla distribuidos en distintas provincias del país. “Este nuevo centro en Escobar será el cuarto de nuestra red en Argentina y en menos de 18 meses habremos cuadruplicado nuestra capacidad operativa en el país. La ampliación de la red logística es clave para seguir mejorando la experiencia de quienes compran y venden a través de nuestra plataforma, y este proyecto, que desarrollamos junto a Plaza Logística, nos permitirá generar empleo y seguir acompañando el crecimiento de miles de PyMEs en todo el país. En este caso elegimos Escobar porque ofrece condiciones muy favorables para impulsar inversiones productivas de gran escala, con una ubicación estratégica y una infraestructura que acompaña el desarrollo logístico que requiere el comercio electrónico”, señaló Juan Martin de la Serna, presidente de Mercado Libre Argentina. “Con esta nueva inversión, Plaza Logística consolida su liderazgo en Argentina y ratifica su compromiso con el crecimiento del país, desarrollando la infraestructura necesaria de acuerdo con los más altos estándares de calidad y sustentabilidad internacional”, señaló Ramiro Molina, gerente general de Plaza Logística. Por su parte, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, sostuvo: “La llegada de Mercado Libre a nuestro distrito es el resultado de un modelo de gestión que cree profundamente en la sinergia público-privada. En Escobar vemos al sector privado como un aliado estratégico para el desarrollo. Por eso eliminamos trabas burocráticas y ofrecemos previsibilidad para que grandes proyectos se hagan realidad. Esta inversión histórica fortalece nuestro perfil de polo logístico y tecnológico y cumple nuestro objetivo primordial: ser un Estado facilitador que ayude a generar puestos de trabajo genuinos que mejoren la calidad de vida de la gente. Hace un año comenzamos este proceso, que hoy se hace realidad.”