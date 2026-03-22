El nuevo informe global que mide el bienestar de la población volvió a trazar un mapa del ánimo colectivo en el planeta. El Informe Mundial sobre la Felicidad 2026, elaborado por el Centro de Investigación sobre el Bienestar de la Universidad de Oxford junto con Gallup y la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU, analiza cómo factores económicos, sociales y culturales influyen en la percepción de calidad de vida de las personas. En esta edición, Finlandia se mantiene en lo más alto del ranking por noveno año consecutivo. El país nórdico obtuvo una calificación promedio de 7,764 puntos sobre 10, basada en la evaluación que realizan los propios ciudadanos sobre su nivel de satisfacción con la vida. El estudio incluye a más de 140 países y también señala cambios relevantes en otras regiones del mundo, como el fuerte avance de Costa Rica, que logró ubicarse entre los primeros puestos. Además, el informe advierte sobre un fenómeno que comienza a preocupar a los especialistas: el impacto del uso intensivo de redes sociales en el bienestar, especialmente entre los jóvenes de países angloparlantes y de Europa Occidental. La clasificación surge a partir de encuestas realizadas a unas 100.000 personas en distintos países, quienes deben puntuar su vida en una escala que va del 0 al 10. Esas respuestas se complementan con distintos indicadores que permiten explicar las diferencias entre países. Entre los factores que se analizan figuran el PIB per cápita, la esperanza de vida saludable, el apoyo social, la libertad individual para tomar decisiones, la generosidad y la percepción de corrupción. Los investigadores también observan tendencias sociales que afectan el bienestar. En la edición 2026 se detectó una caída significativa en los niveles de satisfacción entre jóvenes menores de 25 años en países como Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Parte de este fenómeno se vincula con el uso intensivo de redes sociales, particularmente entre adolescentes. Al mismo tiempo, el estudio resalta que los vínculos familiares, la cohesión social y el sentido de comunidad continúan siendo variables clave para explicar los niveles de felicidad. De acuerdo con el informe, estos son los países que encabezan la clasificación global: Los países nórdicos vuelven a dominar el ranking, una tendencia que se repite desde hace varios años. En paralelo, Costa Rica se consolida como el país latinoamericano mejor posicionado y alcanza su mejor resultado histórico dentro del índice. Según los especialistas, la estabilidad institucional, la calidad de vida y las redes sociales sólidas explican buena parte de los altos niveles de satisfacción en estas naciones. Dentro del listado global de 2026, Argentina se ubica en el puesto 44, con una puntuación promedio de 6,43 sobre 10 en la evaluación de vida realizada por sus habitantes. El desempeño del país muestra variaciones a lo largo del tiempo. Según los datos históricos del informe, su mejor ubicación fue el puesto 24, mientras que el peor registro fue el 57. En promedio, Argentina suele moverse alrededor del puesto 34. Entre los indicadores analizados por los investigadores se destacan: Uno de los puntos más críticos es la percepción de corrupción, que alcanza el 82,9%, lo que ubica al país en el último lugar en este indicador dentro del ranking global. En materia de generosidad, Argentina aparece en el puesto 92, con cerca del 24,7% de la población participando en acciones solidarias o donaciones. La región muestra resultados dispares, aunque con algunos avances destacados. El caso más llamativo es Costa Rica, que escaló hasta el cuarto lugar, su mejor posición desde que comenzó a publicarse el informe. Otros países latinoamericanos también aparecen relativamente bien posicionados: En cambio, otros países presentan posiciones más rezagadas o fluctuaciones en los últimos años, como Chile (50), Paraguay (57), Ecuador (59), Colombia (68) y Bolivia (78). Los investigadores señalan que las diferencias dentro de la región responden a factores económicos, estabilidad institucional y fortaleza de las redes sociales. El informe también identifica a las naciones que registran los niveles más bajos de satisfacción con la vida. En la edición 2026, los últimos lugares del ranking están ocupados por: Por segundo año consecutivo, Afganistán aparece en el último lugar de la clasificación. Los expertos atribuyen estos resultados a crisis humanitarias, conflictos armados e inestabilidad política, factores que impactan directamente en el bienestar de la población.