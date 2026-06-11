Con el pago del medio aguinaldo de junio a la vuelta de la esquina, miles de trabajadores empiezan a evaluar qué hacer con este ingreso adicional. En un contexto donde ordenar las finanzas personales volvió a ser clave, la decisión de destinarlo al consumo, al ahorro o a la inversión puede marcar la diferencia.

En diálogo con El Cronista, Nahuel Bernués, economista, asesor financiero y fundador de Quaestus Advisory, planteó que este ingreso debe contemplarse como una oportunidad estratégica más que como un dinero extra. “ El aguinaldo puede ser el punto de partida de un hábito de inversión a consciencia ”, sostuvo.

Para el especialista, el primer paso no es elegir un instrumento, sino ordenar prioridades. “Siempre que se pueda, invertir es la mejor opción porque permite crear patrimonio y hacerlo crecer. Ahorrar se limita a conservarlo, con el riesgo de que pierda poder adquisitivo por la inflación. Gastar sin criterio es lo menos inteligente”, explicó.

¿En qué conviene invertir el aguinaldo?

Según el último relevamiento de la consultora Focus Market sobre el uso del aguinaldo en este período, un 17,8% de los argentinos elige comprar dólares, mientras que apenas el 0,9% opta por el plazo fijo tradicional debido a la fuerte baja de tasas.

Por su parte, la cartera especializada Naranja X apuntó que, para este medio aguinaldo de junio 2026, los analistas y los datos de mercado demuestran que la compra de dólares es una alternativa más sólida de resguardo que el plazo fijo tradicional, aunque la mejor opción del momento para ganarle a la inflación son las letras en pesos (Lecaps/Boncaps) o los plazos fijos UVA.

El plazo fijo tradicional está rindiendo tasas reales negativas frente a la inflación.

¿Cuánto rinde un plazo fijo en junio?

El BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible:

Bancos TEM Intereses por $ 1.000.000 a 30 días Banco Nación 1,5833333 % $ 15.833,3 Santander 1,2083333 % $ 12.083,3 Banco Galicia 1,25 % $ 12.500 Banco de la Provincia de Buenos Aires 1,625 % $ 16.250 BBVA 1,5625 % $ 15.625 Banco Macro 1,5416667 % $ 15.416,7 Banco Credicoop 1,4583333 % $ 14.583,3 ICBC 1,4583333 % $ 14.583,3 Banco Ciudad 1,4166667 % $ 14.166,7 Banco Bica 1,9166667 % $ 19.166,7 Banco CMF 1,9375 % $ 19.375 Banco Comafi 1,5 % $ 15.000 Banco de la Provincia de Córdoba 1,7291667 % $ 17.291,7 Banco de Chubut 1,5416667 % $ 15.416,7 Banco del Sol 1,75 % $ 17.500 Banco Dino 1,6666668 % $ 16.666,7 Banco Hipotecario 1,5 % $ 15.000 Banco Julio 1,5833333 % $ 15.833,3 Banco Masventas 1,5833333 % $ 15.833,3 Banco Meridian 1,9375 % $ 19.375 Banco de Tierra del Fuego 1,5833333 % $ 15.833,3 Banco Voii 1,9375 % $ 19.375 Bibank 1,75 % $ 17.500 Crédito Regional Compañía Financiera 1,9583333 % $ 19.583,3

Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

Bancos TNA TEA Banco Nación 19 % 20,7451 % Santander 14,5 % 15,503535 % Banco Galicia 15 % 16,075452 % Banco de la Provincia de Buenos Aires 19,5 % 21,340758 % BBVA 18,75 % 20,448276 % Banco Macro 18,5 % 20,152123 % Banco Credicoop 17,5 % 18,97417 % ICBC 17,5 % 18,97417 % Banco Ciudad 17 % 18,389173 % Banco Bica 23 % 25,586376 % Banco CMF 23,25 % 25,894785 % Banco Comafi 18 % 19,561817 % Banco de la Provincia de Córdoba 20,75 % 22,841707 % Banco de Chubut 18,5 % 20,152123 % Banco del Sol 21 % 23,143932 % Banco Dino 20 % 21,939108 % Banco Hipotecario 18 % 19,561817 % Banco Julio 19 % 20,7451 % Banco Masventas 19 % 20,7451 % Banco Meridian 23,25 % 25,894785 % Banco de Tierra del Fuego 19 % 20,7451 % Banco Voii 23,25 % 25,894785 % Bibank 21 % 23,143932 % Crédito Regional Compañía Financiera 23,5 % 26,20389 %



