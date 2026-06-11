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Con el pago del medio aguinaldo de junio a la vuelta de la esquina, miles de trabajadores empiezan a evaluar qué hacer con este ingreso adicional. En un contexto donde ordenar las finanzas personales volvió a ser clave, la decisión de destinarlo al consumo, al ahorro o a la inversión puede marcar la diferencia.

En diálogo con El Cronista, Nahuel Bernués, economista, asesor financiero y fundador de Quaestus Advisory, planteó que este ingreso debe contemplarse como una oportunidad estratégica más que como un dinero extra. “El aguinaldo puede ser el punto de partida de un hábito de inversión a consciencia”, sostuvo.

Nueva cartera.Plazo fijo bajo la lupa: cuánto rinde contra la inflación y qué inversiones le ganan hoy

Para el especialista, el primer paso no es elegir un instrumento, sino ordenar prioridades. “Siempre que se pueda, invertir es la mejor opción porque permite crear patrimonio y hacerlo crecer. Ahorrar se limita a conservarlo, con el riesgo de que pierda poder adquisitivo por la inflación. Gastar sin criterio es lo menos inteligente”, explicó.

¿En qué conviene invertir el aguinaldo?

Según el último relevamiento de la consultora Focus Market sobre el uso del aguinaldo en este período, un 17,8% de los argentinos elige comprar dólares, mientras que apenas el 0,9% opta por el plazo fijo tradicional debido a la fuerte baja de tasas.

Por su parte, la cartera especializada Naranja X apuntó que, para este medio aguinaldo de junio 2026, los analistas y los datos de mercado demuestran que la compra de dólares es una alternativa más sólida de resguardo que el plazo fijo tradicional, aunque la mejor opción del momento para ganarle a la inflación son las letras en pesos (Lecaps/Boncaps) o los plazos fijos UVA.

El plazo fijo tradicional está rindiendo tasas reales negativas frente a la inflación.

¿Cuánto rinde un plazo fijo en junio?

El BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible:

 Bancos  TEM  Intereses por $ 1.000.000 a 30 días
Banco Nación  1,5833333 %  $ 15.833,3 
Santander 1,2083333 %   $ 12.083,3 
Banco Galicia  1,25 % $ 12.500 
Banco de la Provincia de Buenos Aires  1,625 %  $ 16.250 
BBVA  1,5625 %  $ 15.625
Banco Macro  1,5416667 %  $ 15.416,7 
Banco Credicoop  1,4583333 %  $ 14.583,3 
ICBC 1,4583333 %   $ 14.583,3 
Banco Ciudad  1,4166667 %  $ 14.166,7 
Banco Bica  1,9166667 %   $ 19.166,7 
Banco CMF  1,9375 %  $ 19.375 
Banco Comafi  1,5 %  $ 15.000 
Banco de la Provincia de Córdoba  1,7291667 %  $ 17.291,7 
Banco de Chubut  1,5416667 % $ 15.416,7 
Banco del Sol  1,75 %  $ 17.500 
Banco Dino  1,6666668 %  $ 16.666,7 
Banco Hipotecario  1,5 %  $ 15.000 
Banco Julio  1,5833333 %  $ 15.833,3 
Banco Masventas  1,5833333 %  $ 15.833,3 
Banco Meridian  1,9375 %  $ 19.375 
Banco de Tierra del Fuego  1,5833333 %  $ 15.833,3 
Banco Voii  1,9375 %  $ 19.375 
Bibank  1,75 %  $ 17.500 
Crédito Regional Compañía Financiera  1,9583333 %  $ 19.583,3 

Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

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 Bancos  TNA TEA
Banco Nación  19 %  20,7451 % 
 Santander 14,5 % 15,503535 %
Banco Galicia  15 % 16,075452 % 
Banco de la Provincia de Buenos Aires  19,5 %  21,340758 % 
BBVA  18,75 %  20,448276 %
Banco Macro  18,5 %  20,152123 % 
Banco Credicoop  17,5 %  18,97417 % 
ICBC  17,5 %  18,97417 % 
Banco Ciudad  17 %  18,389173 % 
Banco Bica  23 % 25,586376 %  
Banco CMF  23,25 %  25,894785 % 
Banco Comafi  18 %  19,561817 % 
Banco de la Provincia de Córdoba  20,75 %  22,841707 % 
Banco de Chubut  18,5 % 20,152123 % 
Banco del Sol  21 %  23,143932 % 
Banco Dino  20 %  21,939108 % 
Banco Hipotecario  18 %  19,561817 % 
Banco Julio  19 %  20,7451 % 
Banco Masventas  19 %  20,7451 % 
Banco Meridian  23,25 %  25,894785 % 
Banco de Tierra del Fuego  19 %  20,7451 % 
Banco Voii  23,25 %  25,894785 % 
Bibank  21 %  23,143932 % 
Crédito Regional Compañía Financiera  23,5 %  26,20389 % 