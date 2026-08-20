Confirmado | Las pensiones suben mucho más que los salarios: ya equivalen al 65% del sueldo medio

La brecha entre lo que cobra un trabajador y lo que recibe un jubilado se ha reducido durante la última década en España. En 2026, la pensión media de jubilación alcanza los 1568,46 euros mensuales, mientras que el salario medio se sitúa en 2403,80 euros.

Esto significa que la pensión media de jubilación equivale al 65,25% del salario medio en España. La tasa de cobertura ha mejorado casi diez puntos durante los últimos diez años, según los datos consultados por EFE.

La evolución se explica por el diferente ritmo de crecimiento de ambas variables. Desde 2016, la pensión media de jubilación ha aumentado un 51,2%, mientras que los salarios acumulan un avance del 31,2%.

Las diferencias, sin embargo, son importantes según el lugar de residencia. Asturias alcanza una cobertura del 86,76%, la mayor de España, mientras que Madrid se queda en el 59,08%, pese a registrar los salarios más elevados.

Confirmado | Las pensiones suben mucho más que los salarios: ya equivalen al 65% del sueldo medio. Fuente: Freepik. Freepik

La pensión media de jubilación alcanza los 1568 euros en 2026

La pensión media de jubilación se situaba en marzo de 2026 en 1568,46 euros mensuales, de acuerdo con los datos de la Seguridad Social. El salario medio utilizado en la comparación alcanza los 2403,80 euros mensuales.

La relación entre ambas cantidades deja una tasa de cobertura nacional del 65,25%. En términos sencillos, por cada 100 euros de salario medio, la pensión media supone algo más de 65 euros.

La evolución durante la última década muestra una diferencia considerable. La pensión media de jubilación se ha revalorizado un 51,2% desde 2016, frente al incremento del 31,2% experimentado por los salarios.

En términos medios anuales, las pensiones en España avanzaron a un ritmo del 5,1%, mientras que los salarios lo hicieron al 3,1%, según el análisis elaborado a partir de los datos oficiales.

Por qué las pensiones han aumentado más que los salarios

Uno de los factores que explica la evolución de la pensión media de jubilación es el cambio del sistema utilizado para actualizar las prestaciones. Durante parte de la década estuvo vigente un índice de revalorización que implicó subidas del 0,25%.

Posteriormente, la actualización de las pensiones en España quedó vinculada a la evolución de los precios. Este mecanismo ha provocado incrementos más elevados durante los últimos años marcados por una inflación más intensa.

Los salarios también aumentaron, aunque a menor velocidad. En este período tuvieron especial peso los fuertes incrementos del salario mínimo interprofesional de los últimos cinco años, después de varios ejercicios con avances más moderados.

A esto se suma otro factor: durante la década fueron entrando al sistema nuevas jubilaciones con cuantías superiores. La pensión máxima alcanza actualmente los 3359,60 euros mensuales, frente a los 2567,28 euros de diez años atrás.

Asturias tiene la pensión que más se acerca al salario medio

La situación cambia notablemente cuando la comparación se realiza por comunidades autónomas. Asturias presenta la tasa de cobertura más elevada de España: 86,76%.

El salario medio asturiano se sitúa en 2.115,99 euros, mientras que la pensión media de jubilación alcanza los 1.835,89 euros. La diferencia entre trabajadores y jubilados es, proporcionalmente, mucho menor que en otras regiones.

En el extremo opuesto aparece Madrid. Aunque registra el salario medio más alto de España, con 3.033,15 euros mensuales, su pensión media alcanza los 1791,95 euros. La cobertura queda así en apenas el 59,08%.

Baleares se encuentra inmediatamente por encima, con una cobertura del 59,76%, mientras Cataluña registra un 60,65%. Esto demuestra que tener salarios elevados no implica necesariamente una mayor relación entre sueldo y pensión.

Pensión y salario medio por comunidad autónoma en 2026

Las diferencias territoriales permiten comprobar cuánto representa la pensión media de jubilación respecto del salario de cada comunidad:

Comunidad Salario medio Pensión media Cobertura Andalucía 1995,92 € 1426,15 € 71,45% Aragón 2185,71 € 1639,79 € 75,02% Asturias 2115,99 € 1835,89 € 86,76% Baleares 2420,44 € 1446,48 € 59,76% Canarias 1952,54 € 1451,27 € 74,33% Cantabria 2133,97 € 1655,70 € 77,59% Castilla y León 2094,96 € 1563,92 € 74,65% Castilla-La Mancha 2076,37 € 1480,13 € 71,28% Cataluña 2641,81 € 1602,18 € 60,65% Comunidad Valenciana 2144,00 € 1444,09 € 67,35% Extremadura 1923,49 € 1339,37 € 69,63% Galicia 2071,24 € 1349,51 € 65,15% Madrid 3033,15 € 1791,95 € 59,08% Murcia 2007,70 € 1420,33 € 70,74% Navarra 2455,33 € 1750,48 € 71,29% País Vasco 2765,81 € 1902,85 € 68,80% La Rioja 2111,78 € 1516,67 € 71,82% España 2403,80 € 1568,46 € 65,25%

El País Vasco registra la pensión media más elevada, con 1.902,85 euros mensuales. Le siguen Asturias, con 1.835,89 euros; Madrid, con 1.791,95 euros; y Navarra, con 1.750,48 euros.

En el otro extremo aparecen Extremadura, con 1.339,37 euros, y Galicia, con 1.349,51 euros. Son las comunidades con las cuantías medias más bajas de las recogidas en el análisis.

Cómo se calcula la pensión de jubilación en España

La cuantía de la pensión media de jubilación no significa que todos los jubilados reciban 1.568,46 euros. Se trata de un promedio que agrupa prestaciones con importes diferentes.

La pensión individual depende, entre otros elementos, de la base reguladora, que se obtiene a partir de las bases de cotización del trabajador. El sistema está además inmerso en una modificación progresiva de las reglas utilizadas para determinarla.

Según la información recogida por EFE, uno de los cambios flexibiliza el cálculo y permite optar por una fórmula que toma los últimos 29 años trabajados y descarta los dos peores, frente al sistema basado en los últimos 25 años.

Por ello, la pensión media de jubilación sirve principalmente para observar la evolución general del sistema y compararla con variables como el salario medio en España, pero no permite anticipar por sí sola cuánto cobrará una persona concreta al jubilarse.