Las dificultades para conseguir una plaza estable llevan a algunos maestros españoles a buscar oportunidades laborales fuera de España. Finlandia se convirtió en uno de esos destinos y Helsinki impulsó una convocatoria dirigida a profesionales de Educación Infantil formados en el extranjero.

Una de las docentes que dio visibilidad a esta posibilidad fue Andrea Herranz, una maestra española de 26 años que trabaja en Finlandia y comparte en redes sociales cómo es ejercer la profesión en ese país.

“¿Y si te dijera que puedes ser profesora en Finlandia sin oposiciones?”, plantea Herranz al explicar la convocatoria. Y añade: “Helsinki está buscando maestros y maestras de Educación Infantil. Y no, no es un intercambio temporal. Contrato indefinido desde el primer día”.

La convocatoria oficial de la ciudad contempló 20 puestos permanentes de maestros de Educación Infantil, con incorporación prevista para el 9 de agosto de 2027. El salario publicado es de 3224 euros brutos mensuales, al que pueden sumarse complementos por experiencia.

Trabajar como profesora en Finlandia sin oposiciones: qué ofrece Helsinki

Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros en México. Fuente: Shutterstock

Una de las diferencias que destaca Andrea Herranz es que los maestros españoles que buscan esta oportunidad en Helsinki no deben atravesar un proceso de oposiciones como el que existe para acceder a determinados puestos públicos en España.

La propuesta está centrada en la Educación Infantil y contempla puestos permanentes en centros públicos de la capital finlandesa.

La convocatoria oficial estableció un sueldo de 3224 euros brutos al mes, además de complementos de entre el 3% y el 8% vinculados con la experiencia profesional. Se trata de puestos a tiempo completo y de carácter permanente.

Herranz también destaca el acompañamiento que reciben los profesionales durante el traslado. Según explica, existe asistencia para cuestiones como el reconocimiento de títulos académicos, la búsqueda de vivienda, la apertura de una cuenta bancaria y la contratación de servicios básicos.

El idioma constituye uno de los principales desafíos para los maestros españoles en Finlandia. Helsinki desarrolla desde hace años vías de contratación internacional acompañadas por formación lingüística para facilitar la incorporación de profesionales extranjeros.

Según relata Andrea Herranz, el programa ofrece clases gratuitas de finés antes de empezar a trabajar y también una vez iniciada la actividad profesional. El objetivo es que los docentes puedan integrarse progresivamente tanto en los centros como en la vida cotidiana del país.

La docente también señala que los seleccionados cuentan con apoyo durante el proceso de instalación y con una ayuda anual de 550 euros destinada a actividades de ocio.

Cómo es trabajar como maestra en Finlandia: “Lo mejor no es eso”

Para Andrea Herranz, las condiciones laborales no son el único atractivo de trabajar como profesora en Finlandia. La española pone el foco especialmente en el funcionamiento cotidiano de los centros y en la filosofía del sistema educativo.

“Lo mejor no es eso”, afirma al hablar del salario y de las ayudas. Para la docente, el principal atractivo es “trabajar en uno de los mejores sistemas educativos del mundo, con ratios [de alumnos] bajas, enseñar a través de la naturaleza, el aprendizaje basado en el juego y una cultura donde realmente se confía en los docentes”.

El juego ocupa precisamente un lugar central dentro del modelo de Educación Infantil de Helsinki. La propia ciudad presenta este enfoque como uno de los pilares del trabajo en sus centros educativos.

“Hace unos años estaba frustrada en España buscando trabajo y ahora esta es mi vida”, explica la maestra española al mostrar su experiencia profesional en Helsinki.

El caso se produce mientras la capital finlandesa mantiene una estrategia para captar profesionales cualificados de otros países. Helsinki ya había contratado docentes españoles para centros de Educación Infantil y amplió posteriormente sus procesos de reclutamiento internacional.

La Secretaría de Educación Pública anunció un incremento en la Compensación Nacional Única (CNU) para maestras y maestros de educación básica a partir de 2025. Fuente: Freepik.

Qué requisitos deben cumplir los profesores extranjeros para trabajar en Helsinki

Acceder a un puesto permanente como maestro de Educación Infantil en Finlandia no significa que no existan requisitos profesionales. La ciudad de Helsinki establece condiciones relacionadas con la titulación y con el reconocimiento de las cualificaciones obtenidas en el extranjero.

Los profesionales con una titulación extranjera necesitan que sus estudios sean reconocidos por la autoridad educativa finlandesa cuando corresponda. Helsinki también desarrolla programas específicos de acompañamiento para profesionales formados fuera del país.

El idioma es otro elemento clave. La ciudad ofrece vías de formación lingüística y apoyo para que los profesionales extranjeros puedan alcanzar el nivel necesario para desarrollar su trabajo en los centros de Educación Infantil.

De esta forma, la posibilidad de acceder sin oposiciones no supone un acceso automático al puesto: los candidatos deben superar el proceso de selección y cumplir las condiciones profesionales y lingüísticas exigidas en Finlandia.