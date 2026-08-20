La cotización del dólar alcanzó los MXN 16.96 en la sesión de cierre de mercados del jueves, 20 de agosto de 2026. Esta cifra refleja una variación del 0.06% en comparación con su costo al inicio de la jornada.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17 pesos y un mínimo de 16.94 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar retrocedió -0.44% y en el último año disminuyó -7.65%, mostrando una tendencia bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar mostró una tendencia mayormente bajista: tras un breve repunte inicial, encadenó varias caídas, tuvo un rally de dos jornadas, volvió a retroceder y cerró con una leve alza, dejando un balance negativo.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar, que es del 4.63%, indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.42%.

Hoy, la cotización del Dólar se ha mantenido en una tendencia positiva, ya que el dato de 1 muestra un incremento en su valor en comparación con los días pasados. Esta tendencia ha sido favorable para los inversores, quienes observan un crecimiento constante en el valor de la moneda.

En los días previos, la tendencia había mostrado signos de estabilidad, pero el aumento reciente indica un cambio en las expectativas del mercado. Esta situación podría favorecer el comercio internacional, impulsando una mayor inversión en dólares.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 16.9 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.