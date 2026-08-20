Al cierre de los mercados de este jueves, 20 de agosto de 2026, la cotización del dólar oficial a $ 1.465. Esta cifra señala una diferencia de 0,34% en relación a la sesión de apertura.

La tendencia de la cotización del dólar oficial hoy es positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días pasados. Esto indica un incremento en su valor, lo que puede sugerir un aumento en la demanda o factores económicos que impactan favorablemente. Este comportamiento puede ser una señal de confianza en el mercado, aunque es importante seguir de cerca su evolución para evaluar la sostenibilidad de esta tendencia.

¿Cuál fue la variación del dólar oficial durante el último año?

La volatilidad económica del dólar oficial en la última semana, con un 20.43%, es menor a la volatilidad anual del 33.18%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Precio del dólar en Argentina (foto: Pexels)

Durante los últimos 12 meses, el dólar oficial ha alcanzado un máximo de $ 1.520, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.330.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Las personas que realicen consumos del exterior con su tarjeta de crédito deberán pagar la cotización del dólar oficial más un 30% de percepciones del impuesto a las Ganancias o sobre Bienes Personales, según el tipo de contribuyente.

Sin embargo, los usuarios tienen la opción de hacer stop debit en sus tarjetas y pagar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30% del impuesto a las Ganancias.

¿Cómo comprar dólar MEP?

Para adquirir dólar MEP, es necesario comprar algún bono en pesos y luego comercializarlo en dólares. El valor se calcula dividiendo el precio en pesos por la cotización en dólares.

Algunos bancos dejan realizar la operación a través de su home banking. Es importante verificar si la entidad autoriza esta transacción y conocer los horarios, ya que puede haber demoras. Además, se debe consultar si aplican comisiones.

El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles en acreditarse debido al "parking", un plazo impuesto por la Comisión Nacional de Valores (CNV).